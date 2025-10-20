Chứng khoán giảm kỷ lục hơn 94 điểm

Nhà đầu tư bán tháo trong những phút cuối khiến VN-Index mất hơn 94 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất lịch sử tính theo điểm số.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch suốt phiên hôm nay trong sắc đỏ với mức giảm phổ biến 15-25 điểm. Khoảng một tiếng trước giờ chốt phiên, áp lực bán dâng lên đột ngột khiến chỉ số rơi thẳng đứng.

Lúc 14h25, VN-Index giảm gần 83 điểm, thủng mốc 1.650 điểm. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) cũng mất hơn 94 điểm khi 29 cổ phiếu thành giao dịch dưới tham chiếu.

Tâm lý hoang mang khiến nhà đầu tư tiếp tục bán tháo trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Cuối giờ, VN-Index mất 94,76 điểm so với tham chiếu, tương đương 5,47% và xuyên thủng hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng để xuống 1.636 điểm. VN30 giảm đến 106 điểm, xuống 1.870 điểm.

Tính theo giá trị tuyệt đối, đây là phiên giảm sâu nhất lịch sử. Còn xét theo giá trị tương đối (phần trăm), mức giảm hôm nay mạnh nhất trong nửa năm qua. Lần gần nhất thị trường giảm hơn 5% một phiên là đầu tháng 4, khi thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng khiến thị trường "bốc hơi" giảm mạnh nhiều phiên liên tiếp.

Diễn biến hôm nay kéo dài mạch điều chỉnh liên tiếp của VN-Index, đưa chỉ số trở về vùng giá thấp nhất một tháng qua.

Sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ với 325 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gấp gần 10 lần số lượng cổ phiếu tăng. Thị trường có 108 mã chạm sàn, trong đó hầu hết đóng cửa trong tình trạng không có bên mua.

Toàn bộ cổ phiếu thành phần của rổ vốn hóa lớn giảm điểm. Hàng loạt mã đầu ngành như HPG, SSI, HDB, MSN, SHB, STB, VPB... mất hết biên độ.

Nhóm bất động sản đối mặt áp lực bán tháo lớn nhất. NVL của Novaland chạm sàn từ phiên sáng và kéo dài đến chiều, đóng cửa trong trạng thái dư bán gần 19 triệu cổ phiếu sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cổ phiếu đồng loạt giảm trong phiên chứng khoán mất hơn 94 điểm. Ảnh:Trọng Hiếu

Thời gian qua, 4 cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup là trụ đỡ cho thị trường, nhưng hôm nay cũng lao dốc. VRE và VPL chạm sàn, còn VIC và VHM lần lượt mất 4,5% và 6,9%.

Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 53.000 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 30.000 tỷ đồng. Áp lực bán tháo khiến giá trị giao dịch tăng đột biến so với phiên cuối tuần trước.

Sàn TP HCM có 5 mã ghi nhận thanh khoản hơn 2.000 tỷ đồng, lần lượt là SSI, HPG, SHB, MSN và GEX. Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản khớp lệnh trên 1.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trong phiên đầu tuần. VND chịu áp lực xả hàng mạnh nhất từ khối ngoại với hơn 6 triệu cổ phiếu, sau đó đến TPB, HSG và STB.

Phương Đông