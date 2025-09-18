Thanh khoản chứng khoán thấp nhất hai tháng

VN-Index giảm gần 6 điểm, thị trường rơi vào "vùng trũng thông tin" khiến thanh khoản chứng khoán rơi về dưới 28.000 tỷ đồng, mức thấp nhất hai tháng qua.

Phiên hôm nay ghi nhận phản ứng của thị trường chứng khoán sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%).

Ngay từ khi mở cửa, dòng tiền trên sàn HoSE chỉ duy trì ở mức tương đương phiên trước, có lúc còn thấp hơn. Sang buổi chiều - thời điểm giao dịch thường sôi động hơn - thanh khoản cũng không cải thiện mà ngày càng nới rộng khoảng cách so với cùng thời điểm hôm qua.

Giao dịch ảm đạm nhưng chứng khoán vẫn biến động khá mạnh với biên độ hơn 25 điểm hôm nay. Chỉ số này mở cửa trong sắc xanh, sau phiên ATO đã tiến sát mốc 1.680 điểm nhưng bất thành. Thị trường giảm độ cao và gần như đi ngang. Sau 10h, VN-Index mới có dấu hiệu rung lắc rồi rơi về dưới tham chiếu vào cuối buổi sáng.

Sau giờ nghỉ trưa, chứng khoán tiếp tục giảm sâu hơn. Thị trường có lúc sụt gần 17 điểm trước khi xuất hiện lực cầu cuối giờ giúp cải thiện. VN-Index đóng cửa giảm gần 6 điểm, về mức trên 1.665 điểm.

Kết phiên, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 27.800 tỷ đồng, giảm gần 4.700 tỷ so với phiên trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 10/7.

Nhà đầu tư đang quan sát bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Trước đó, các đơn vị phân tích cho rằng thị trường rơi vào "vùng trũng thông tin" khi giai đoạn này thiếu vắng các dữ liệu hay sự kiện quan trọng. Phải đến đầu tháng 10, chứng khoán mới bắt đầu đón nhận các tin tức như kết quả nâng hạng thị trường của FTSE Russell và mùa báo cáo tài chính quý III.

Toàn sàn HoSE có 208 cổ phiếu giảm giá, nhiều gần gấp đôi so với 108 cổ phiếu tăng. Sắc xanh tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa và vừa nhỏ, trong đó có 11 mã tím trần.

Nhìn chung, nhóm vốn hóa lớn gây tác động xấu tới chỉ số chung, dẫn đầu là VCB, FPT, VNM, ACB... Ở chiều ngược lại, hầu như chỉ có VIC làm bệ đỡ giúp VN-Index không giảm quá sâu. Điều này cũng phản ánh sự phân hóa giữa các ngành khi nhóm tiêu cực là công nghệ, dầu khí, bảo hiểm, ngân hàng; còn chỉ số ngành bất động sản vẫn trụ vững ở sắc xanh.

Thị trường cũng chịu áp lực bởi việc khối ngoại bán ròng khoảng 1.517 tỷ đồng, phiên thứ hai liên tiếp. Họ xả mạnh ở VIC, VHM, SSI và VIX. Tuy nhiên, 4 cổ phiếu này vẫn tăng giá trong phiên cho thấy lực cung được hấp thụ tích cực bởi nhóm trong nước.

Tất Đạt