Cổ phiếu Novaland và Hoàng Anh Gia Lai tăng trần

Trong phiên chứng khoán tăng hơn 4 điểm, NVL và HAG vào nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất khi chạm giá trần cùng thanh khoản cao.

Phần lớn thời gian giao dịch hôm nay, NVL giữ giá trần 14.150 đồng một đơn vị. Điều này giúp cổ phiếu của Tập đoàn Novaland trở lại vùng giá gần ba tuần trước. Thanh khoản đạt trên 316 tỷ đồng, xếp thứ 21 trên sàn HoSE.

NVL khởi sắc sau thông tin Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận 204 căn nhà ở thấp tầng thuộc một phần của dự án Aqua City đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai và được đưa vào kinh doanh. Lũy kế đến hết tháng 10, dự án từng được ông Bùi Thành Nhơn đánh giá "mang tính sống còn" của Novaland đã có gần 2.400 sản phẩm được phép ký hợp đồng mua bán.

Tương tự, HAG cũng tăng hết biên độ, đạt 17.650 đồng một cổ phiếu. Đây là vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 6/2015, tức hơn 10 năm qua. Thanh khoản mã này đạt hơn 666 tỷ đồng, xếp thứ 5 trên sàn HoSE. Gần 38,3 triệu cổ phiếu được sang tay, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8.

Gần đây, Hoàng Anh Gia Lai công bố chủ trương niêm yết hai công ty con gồm Hưng Thắng Lợi Gia Lai trong năm 2026 và Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027. Song song đó, HAG cũng đẩy mạnh mảng nông nghiệp với định hướng mở rộng diện tích trồng cà phê và sầu riêng, đồng thời xây dựng nhà máy và kho đông lạnh quy mô lớn nhằm hướng tới mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện chứng khoán phiên 14/11. Ảnh: Tất Đạt

NVL và HAG là hai trong 10 cổ phiếu góp mức tăng nhiều nhất cho VN-Index. Buổi sáng, chỉ số này diễn biến tiêu cực với phần lớn thời gian bị nhuộm đỏ, có lúc còn về sát 1.623 điểm, tức giảm hơn 8 điểm khi áp lực bán chiếm một nửa thị trường.

Buổi chiều, chứng khoán tích cực hơn hẳn khi có xu hướng kiểm tra lại vùng 1.640 điểm. Vẫn có những nhịp giằng co, rung lắc nhẹ nhưng chốt phiên, VN-Index vẫn tăng hơn 4 điểm, lên trên 1.635 điểm.

Tuy nhiên, mức độ đồng thuận trên thị trường vẫn chưa cao. Toàn sàn HoSE có 153 cổ phiếu tăng giá, không quá cách biệt so với 138 cổ phiếu giảm.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa, ngay cả chung ngành vẫn ghi nhận diễn biến khác nhau. Các mã hỗ trợ chính cho chỉ số chung gồm TCX, LPB, HPG, VHM hay NVM. Trong khi ở chiều ngược lại, VPL, CTG, MSN hay STB lại ảnh hưởng tiêu cực.

Thanh khoản hôm nay đạt trên 20.800 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 900 tỷ. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đã giảm ở phiên thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 672 tỷ đồng, liên tục 8 phiên vừa qua. Lực xả tập trung ở STB, VCI, VIC hay HDB. Ngược lại, khối ngoại gom mạnh ở VNM và HPG.

Như vậy sau 4 tuần điều chỉnh, chứng khoán đã tăng hơn 36 điểm, trở lại vùng hỗ trợ quan trọng trên 1.600 điểm. Nhóm cổ phiếu trụ là lực đỡ chính, sau đó lực mua lan dần tới các mã vừa và nhỏ. Tuy nhiên dòng tiền có sự phân hóa mạnh, thanh khoản giữ mức thấp cho thấy tâm lý chung vẫn còn chưa ổn định.

Tất Đạt