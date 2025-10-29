Doanh nghiệp của bầu Đức muốn niêm yết hai công ty con

Hoàng Anh Gia Lai vừa có kế hoạch đưa Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lên sàn, đồng thời mở rộng nông nghiệp, hướng tới lợi nhuận 5.000 tỷ đồng.

Thông tin nêu trong nghị quyết của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), vừa được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT, gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE.

Theo kế hoạch, HAGL sẽ đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang niêm yết năm 2027. Hiện, Hưng Thắng Lợi Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm. Còn Gia Súc Lơ Pang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và cây trồng, có trang trại nuôi heo, quỹ đất canh tác lớn và cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho hệ thống của HAG.

Hai công ty này được giao tìm đơn vị tư vấn, định giá và xây dựng phương án phát hành. Ban tổng giám đốc HAG chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện.

Vườn sầu riêng của HAG tại Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Song song kế hoạch niêm yết, doanh nghiệp của bầu Đức còn mở rộng đầu tư nông nghiệp, hướng tới mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 5.000 tỷ đồng năm 2028. Năm nay, HAGL dự kiến hoàn thành 3.000 ha cà phê Arabica. Đến năm 2027, diện tích cà phê đạt khoảng 10.000 ha, gồm 70% Arabica và 30% Robusta. Với sầu riêng, công ty này dự kiến trồng thêm 1.000 ha trong giai đoạn 2026-2027, nâng tổng diện tích lên 3.000 ha.

HAGL cũng dự kiến đầu tư hai nhà máy chế biến cà phê tại Lào và Việt Nam, cùng hệ thống kho lạnh, ba nhà máy chế biến sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Doanh nghiệp cho biết việc mở rộng đầu tư nhằm tận dụng vùng nguyên liệu, tăng giá trị sản phẩm và củng cố vị thế trên thị trường nông sản khu vực.

Báo cáo hợp nhất quý III của HAG cho thấy 9 tháng công ty đạt doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng trái cây chiếm gần 80% với 4.408 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát, lợi nhuận sau thuế đạt 1.312 tỷ đồng. So với kế hoạch 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã hoàn thành khoảng 87% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Doanh nghiệp này dự kiến ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng trong quý IV, qua đó lợi nhuận năm nay có thể đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Thi Hà