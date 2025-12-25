Chứng khoán đột ngột giảm 40 điểm những phút cuối phiên

Ghi nhận sắc xanh gần như cả ngày, chứng khoán rơi thẳng đứng trong 30 phút cuối phiên, mất gần 40 điểm, dẫn dắt bởi cổ phiếu Vingroup và Vinhomes.

VN-Index đi dưới tham chiếu khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Tuy nhiên, chỉ số này sớm lấy lại sắc xanh ngay sau đó, lên sát 1.790 điểm. Nhờ đà tăng nổi trội của VHM khi tím trần, chỉ số chung được nâng đỡ vượt mốc 1.800 điểm sau 10h sáng. Gần giờ nghỉ trưa, thị trường điều chỉnh nhẹ.

Đầu giờ chiều, dấu hiệu rung lắc xuất hiện khi VN-Index có lúc về dưới tham chiếu nhưng không giảm sâu. Chứng khoán nhanh chóng trở lại sắc xanh, dao động quanh vùng 1.790 điểm. Đến 14h30, chỉ số này gần như rơi thẳng đứng, giảm một mạch gần 50 điểm so với trước lúc bước vào phiên ATC.

VN-Index đóng cửa ở gần 1.743 điểm, thấp hơn tham chiếu gần 40 điểm. Đây mức điều chỉnh mạnh nhất gần 2 tuần qua.

238 cổ phiếu giảm giá, chiếm gần 65% toàn sàn HoSE, phủ rộng từ nhóm vốn hóa lớn đến nhóm vừa và nhỏ. Trong khi bên tăng chỉ ghi nhận 87 mã.

VHM và VIC là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi khiến VN-Index mất hơn 28 điểm. Cả hai cùng nằm sàn trong 30 phút cuối phiên, bảng điện ghi nhận tình trạng "trắng" bên mua. Bộ đôi này có thanh khoản dẫn đầu thị trường, lần lượt đạt 1.353 tỷ và 1.048 tỷ đồng. Cổ phiếu Vinhomes đóng cửa ở 114.300 đồng một đơn vị, còn cổ phiếu Vingroup chốt ở 158.000 đồng.

Cùng "họ Vin" còn có VRE của Vincom Retail nằm sàn với thanh khoản hơn 612 tỷ đồng. VPL của Vinpearl giảm nhẹ hơn khi chỉ điều chỉnh 3%. Tuy nhiên cả hai đều góp mặt trong nhóm 10 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến giá cổ phiếu Vingroup phiên 25/12. Ảnh: Tất Đạt

Diễn biến trên xuất hiện ngay sau thông tin Vingroup quyết định rút đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Họ sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai như khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi; nhà máy sản xuất thép VinMetal 2, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được VinSpeed - công ty thuộc Vingroup đưa ra hồi tháng 5/2025. Khi đó, VinSpeed lên kế hoạch thu xếp 20% vốn, phần còn lại đề xuất vay từ Nhà nước với lãi suất 0%. Thời hạn vay 35 năm kể từ ngày được giải ngân.

Trong phiên chứng khoán giảm mạnh, thanh khoản không tăng cao. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 26.300 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ. Điều này cho thấy thị trường vẫn chưa xuất hiện các đợt bán tháo và tâm lý cẩn trọng vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, điểm sáng còn nằm ở việc nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với khoảng 614 tỷ đồng. Ba mã thu hút nhóm này nhất là VHM, STB và MCH. Trừ cổ phiếu Masan Consumer giữ sắc xanh, hai đại diện còn lại đều giảm giá mạnh trong hôm nay.

Tất Đạt