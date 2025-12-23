Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử

Cổ phiếu của Vingroup và Sacombank tiếp tục chạm trần, giúp VN-Index tăng 21 điểm và chỉ cách đỉnh lịch sử chưa đến 4 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giữ sắc xanh suốt phiên hôm nay và có thời điểm lên 1.778 điểm, vượt kỷ lục cũ tính theo giá đóng cửa. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện trong những phút cuối phiên khiến chỉ số thu hẹp biên độ và đóng cửa tại 1.772 điểm, tăng 21 điểm so với tham chiếu. Đây là phiên thứ tư liên tiếp VN-Index đi lên, qua đó rút ngắn khoảng cách so với đỉnh lịch sử còn chưa đầy 4 điểm.

VN30 cũng tăng gần 28 điểm, vượt 2.012 điểm. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn hiện cách kỷ lục chưa đầy 10 điểm.

Diễn biến thị trường đã vượt dự báo kịch bản thận trọng được nhiều công ty chứng khoán đưa ra đầu tuần này. Một số nhóm phân tích cho rằng trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể sớm chinh phục đỉnh và tiến lên mốc tâm lý 1.800 điểm.

Sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức là chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Thị trường có 102 mã tăng, trong khi bên giảm lên đến 212 mã. Điều này là do sự chi phối lớn của các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup.

VIC tiếp tục tăng hết biên độ lên gần 170.000 đồng và dư mua hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, mã này đóng góp 19 điểm cho chỉ số chung. Tương tự, VHM cũng chạm trần gần 115.000 đồng, đóng góp 7 điểm.

Sacombank nối dài mạch tăng trần khi có thông tin liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Cổ phiếu này chốt phiên tại 56.000 đồng và dư mua hơn 9 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, LPB của Ngân hàng Lộc Phát chịu áp lực xả hàng quyết liệt, khiến thị giá mất 5% vào cuối phiên. DGC của Hóa chất Đức Giang cũng đảo chiều sau nhịp hồi phục đầu tuần, giảm 4% xuống 71.600 đồng. SSI, SSB, GVR, BCM và TCB lần lượt xếp sau về biên độ giảm khi mất 1-2% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh nhất. Các mã đầu ngành như VCB, BID, CTG và MBB đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm chứng khoán, hầu hết cổ phiếu mất trên 1,5%. Các mã mới niêm yết thời gian qua như VPX, VCK, TCX tiếp tục là tâm điểm xả hàng. VIX là điểm sáng hiếm hoi của nhóm này khi tăng 1,7%, lên gần 24.000 đồng.

Trong nhóm bất động sản, ngoài 4 cổ phiếu liên quan đến Vingroup, sắc xanh chỉ rải rác ở một số mã vốn hóa nhỏ như QCG và SCR. Hầu hết cổ phiếu vốn hóa vừa như NVL, NLG, DIG, PDR, KDH... đều chốt phiên dưới tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM hơn 26.000 tỷ đồng, tập trung cục bộ ở một số mã bán lẻ, chứng khoán và bất động sản. MWG dẫn đầu danh sách này với giá trị sang tay hơn 1.200 tỷ đồng, sau đó đến VIX và VIC.

Nhà đầu tư nước ngoài có chuỗi mua ròng 3 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân hơn 3.400 tỷ đồng trong khi bán ra khoảng 2.700 tỷ đồng. Họ chủ yếu sang tay cổ phiếu VIX và MBB.

Phương Đông