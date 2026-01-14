Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành

Đồng NaiBộ Xây dựng giao ACV chuẩn bị các bước để triển khai giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành, gồm đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai công suất 25 triệu hành khách.

Theo chủ trương đầu tư, giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm đường cất hạ cánh thứ ba, nhà ga hành khách số 2 công suất 25 triệu khách mỗi năm, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Ở giai đoạn một, dự án đã đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách.

Tháng 12/2025, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư dự án. Việc triển khai sớm giai đoạn mới, đặc biệt là đường băng thứ ba, được đánh giá giúp tận dụng nhân lực, thiết bị, vật tư đang thi công giai đoạn 1, qua đó tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và giảm tác động môi trường.

Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành dự kiến nghiên cứu và đầu tư trong giai đoạn 2028-2032. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng GDP từ năm 2026 có thể đạt mức cao và sản lượng hành khách hàng không tăng nhanh hơn dự báo, nhu cầu mở rộng hạ tầng được nhận định sẽ đến sớm hơn.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) bố trí đầy đủ nguồn vốn để đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Tháng trước, một số hạng mục giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên; dự kiến sân bay sẽ khai thác thương mại từ tháng 6 tới.

