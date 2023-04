Chuẩn bị cho chuyến bay transit an toàn và vui vẻ

Một chuyến bay quá cảnh (transit) phức tạp hơn bay thẳng, có thể khiến du khách lúng túng nếu thiếu thông tin.

Có nhiều lý do để du khách chọn bay transit - quá cảnh tại một sân bay trước khi đến điểm cuối của hành trình. Lý do chính thường là không có chuyến bay thẳng, bay thẳng đắt hơn hoặc điểm transit có nhiều hoạt động thú vị muốn trải nghiệm.

Transit có nhiều hình thức: hành khách ngồi trên máy bay trong thời gian quá cảnh, hoặc xuống máy bay và đợi trong sân bay, thậm chí phải ra khỏi sân bay. Dưới đây là một số bí quyết để có một chuyến bay an toàn và vui vẻ, do độc giả Trịnh Hằng chia sẻ.

Hành khách ngồi ở khu trại tại sân bay Hamad (Qatar) trong lúc đợi quá cảnh. Ảnh: NVCC

Visa transit và tour transit

Đa số các quốc gia transit không yêu cầu xin visa nếu trong thời gian quá cảnh du khách chỉ ở trong sân bay. Nhiều nước còn khuyến khích du lịch bằng cách tổ chức các tour transit dành cho thời gian chờ đợi dài (từ 5 tiếng trở lên). Các tour này sẽ đưa du khách ra khỏi sân bay, đi thăm một số thắng cảnh nổi tiếng và quay lại trước giờ khởi hành chuyến bay tiếp theo. Tour transit là một cơ hội tốt với chi phí hợp lý để du khách có cơ hội tham quan thêm một quốc gia, và cũng đỡ phải vạ vật quá lâu ở sân bay.

Nếu quyết định mua tour transit, hãy tìm hiểu kỹ thủ tục hải quan của quốc gia quá cảnh: hộ chiếu có được miễn visa hay cần xin visa transit, xin visa trước khi lên đường hay tại sân bay, chi phí và giấy tờ để xin visa. Nhân viên công ty tổ chức tour transit, nhân viên đại sứ quán nước đó tại Việt Nam, nhân viên hãng hàng không là những người có thể hỗ trợ về thủ tục.

Thư giãn trong sân bay

Nếu không ra khỏi sân bay, hãy biến thời gian chờ đợi thành thời gian giải trí. Nhiều sân bay quốc tế những "kỳ quan kiến trúc", bạn có thể tham quan và check in. Có sân bay đầu tư những khu vườn xanh mát, có nơi thiết kế hồ nhân tạo hoặc thác nước, nơi thì thiết lập khu vui chơi, phòng xem TV, phòng đọc sách miễn phí. Bạn hãy chủ động hỏi nhân viên điểm nào hấp dẫn để tham quan.

Còn nếu đó là một sân bay quen thuộc và bạn không có nhu cầu đi lại nhiều, hãy dùng thời gian chờ đợi vào việc trải nghiệm quán ăn, tiệm cà phê, đọc sách, nghe nhạc, hoặc đơn giản là tìm không gian trống để ngả lưng. Tốt nhất bạn nên chờ ở ngay tại cổng ra máy bay của chặng tiếp theo, để không lỡ chuyến bay.

Giờ giấc và hành lý

Hành lý gọn nhẹ giúp việc di chuyển dễ dàng. Ảnh: NVCC

Trong trường hợp sân bay transit khác múi giờ quê nhà, hãy chỉnh lại đồng hồ, bởi giờ trên vé máy bay luôn là giờ địa phương. Hiện đa số các điện thoại thông minh đều có chế độ cài đặt hai đồng hồ trên màn hình hoặc tự động chuyển giờ, bạn có thể dùng chế độ này để nhìn giờ cho chính xác.

Nếu tất cả các chặng thuộc cùng một hãng hàng không thì thủ tục, giờ giấc và hành lý sẽ rất đơn giản. Hãng sẽ thiết kế thời gian đủ để bạn di chuyển trong sân bay và lên máy bay chặng tiếp theo, đồng thời hiếm khi bạn phải lấy hành lý ký gửi để chuyển sang máy bay kế tiếp. Thậm chí, bạn không cần xuống khỏi máy bay. Do đó ở quầy check in chặng đầu tiên, nên hỏi kỹ nhân viên xem tại điểm transit có cần xuống máy bay hay không, hành lý chuyến bay này là self-transfer (tự lấy hành lý chuyển chuyến tiếp theo) hay "baggage checked through" (hành lý được chuyển tự động).

Trường hợp bạn mua nhiều chặng của nhiều hãng bay khác nhau thì nên cân nhắc kỹ thời gian giữa các chuyến để kịp làm thủ tục transit, kịp lấy hành lý để gửi sang bên kia, và đề phòng cả trường hợp chặng trước bị trễ. Tối thiểu khoảng cách giữa các chặng bay nên là ba giờ. Nhiều sân bay rất rộng, bạn sẽ tốn thời gian di chuyển giữa các cửa, vì thế hành lý gọn nhẹ sẽ tốt hơn khi transit. Hành lý xách tay và ký gửi nên gắn thẻ thông tin chủ nhân (tên tuổi và cách thức liên lạc, số hiệu chuyến bay) đề phòng thất lạc.

Mang theo đồ ăn và sách

Đừng nên quá phụ thuộc vào internet vì nhiều sân bay bạn không thể vào mạng. Ảnh: NVCC

Ăn uống vừa là cách "giết thời gian", vừa đảm bảo sức khỏe trên chặng đường dài. Hãy đọc kỹ quy định về thực phẩm được phép mang đến quốc gia quá cảnh, rồi chuẩn bị riêng một ít đồ ăn đi đường. Thường các nước không khuyến khích mang đồ tươi sống, còn bánh trái thực phẩm đã qua chế biến, đóng túi với nhãn mác rõ ràng thì được phép. Hãy lưu ý một số nơi cấm mang nước vào sân bay, khi đó bạn có thể cầm theo chai rỗng và lấy nước ở các máy miễn phí.

Bạn cũng có thể mang theo sách (sách giấy hoặc ebook) để giải trí vì ở nhiều sân bay khó truy cập Internet. Việc quá phụ thuộc vào Internet có thể gây ra sự bực bội, khó chịu trong thời gian chờ đợi. Nếu đi cùng trẻ em, hãy chuẩn bị đồ chơi, áo khoác và chăn nhỏ cho bé.

Trong trường hợp bạn đang phải dùng thuốc định kỳ, để thuốc trong hành lý xách tay vì thời gian quá cảnh tại sân bay có thể kéo dài hơn dự kiến (máy bay đến muộn). Lúc đó bạn sẽ có sẵn thuốc để dùng thay vì tìm mua tại sân bay, trong đa số trường hợp là bất khả thi.

Trịnh Hằng