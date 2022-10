Những lưu ý để làm thủ tục sân bay nhanh

Bất kỳ nơi nào có thể check-in qua mạng hoặc các máy tự động, hãy tận dụng để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Là một người thường xuyên di chuyển, độc giả Trịnh Thu Hằng, Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm giúp việc làm thủ tục tại sân bay nhanh chóng hơn.

Đọc kỹ quy định về hành lý và chuẩn bị tốt từ nhà

Mỗi hãng hàng không đều có quy định riêng về hành lý, thậm chí có thể dài đến 5-7 trang giấy. Rất ít hành khách có đủ kiên nhẫn và sự cẩn trọng để đọc hết những quy định này, dẫn đến các rắc rối thường gặp tại sân bay như: hành lý quá cân hoặc quá khổ, hành lý xách tay chứa những vật dụng không được phép, hành lý không được đóng gói đúng quy định dẫn đến bị từ chối vận chuyển... Cảnh du khách phải bung vali ra ở sân bay để xếp lại đồ, hoặc chạy tới quầy trả thêm phí quá cước rất phổ biến.

Có hãng cho phép xách tay 7 kg, có hãng 10 kg. Một số hãng chỉ cân túi to, còn túi bao tử, ví kẹp nách, clutch thì không tính, nhưng nhiều hãng yêu cầu cân tất cả đồ hành khách mang theo. Đa số các hãng cho phép chia nhỏ hành lý ký gửi thành các kiện lẻ, song có hãng lại chỉ cho phép một kiện.

Tại nhiều sân bay, bạn có thể tự kiểm tra cân nặng của hành lý.

Hãy đọc kỹ quy định về hành lý: kích thước và trọng lượng hành lý xách tay, hành lý ký gửi, những vật dụng được phép để vào từng loại hành lý, số lít chất lỏng được mang theo... Tất cả hành lý nên được cất trong vali, túi du lịch chắc chắn, có khóa kéo hoặc nút gài kín. Bởi nếu hành lý ký gửi trông có vẻ lỏng lẻo, nhân viên sân bay sẽ yêu quấn nilon - dịch vụ sân bay nào cũng có nhưng không rẻ. Mọi món đồ có mùi nặng như sầu riêng, mít, nước mắm, mắm tôm... nên hạn chế mang theo vì nhiều hãng từ chối vận chuyển. Bạn có thể đánh dấu hành lý (ví dụ bằng một chiếc ruy băng đỏ) để có thể dễ tìm thấy nó giữa vô vàn vali na ná nhau ở băng chuyền.

Hành lý xách tay cũng nên có khóa kéo kín miệng để tránh rơi đồ ở sân bay và trên máy bay. Từng có nhiều trường hợp du khách cất đồ lên khoang hành lý phía trên ghế ngồi, khi máy bay rung lắc, đồ đạc trong túi rơi ra. Máy bay không giống như taxi hay xe buýt, một khi đã rời khỏi máy bay thì khả năng quay lại tìm được đồ đánh rơi là rất thấp. Nếu hành lý xách tay của bạn từ 5 kg trở lên thì nên được chứa trong vali, túi kéo có bánh xe, bởi một số sân bay trên thế giới rộng đến nỗi, bạn phải đi bộ 20-30 phút để vào cửa máy bay.

Tránh sử dụng các túi xách bằng vật liệu kém bền, vì trong quá trình di chuyển chúng dễ hỏng, mà ở sân bay và trên máy bay sẽ rất khó để bạn tìm được túi thay thế, chưa kể còn có thể gây ra các rắc rối khi chúng làm bẩn hoặc hư hỏng đồ đạc xung quanh.

Check-in nhanh gọn

Trong tất cả các trường hợp có thể check-in qua mạng hoặc máy tự động, hãy tận dụng tính năng này để tiết kiệm thời gian xếp hàng. Tuy nhiên nhiều hãng và sân bay vẫn yêu cầu phải check-in tại quầy.

Bạn có thể đẩy nhanh quá trình này bằng cách chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết: giở hộ chiếu trang có ảnh, kèm theo vé máy bay (nếu là vé điện tử thì mở sẵn ảnh trên điện thoại). Nếu đi nước ngoài, in sẵn các giấy tờ cần thiết để nhập cảnh như visa (kể cả e-visa), bản khai sức khỏe, giấy chứng nhận tiêm vaccine... theo yêu cầu của quốc gia đến (ngay cả ở sân bay chiều đi cũng có thể bị kiểm tra các giấy tờ đó). Đi cùng trẻ em hãy chuẩn bị sẵn giấy khai sinh, giấy ủy quyền của người giám hộ (nếu bạn không phải là cha mẹ của em bé). Luôn để bút và giấy trắng trong túi, vì nhiều trường hợp ở sân bay sẽ cần các vật dụng này.

Tại quầy check-in, bạn cũng có thể hỏi nhân viên về chỗ ngồi mong muốn: ví dụ hàng ghế cạnh lối thoát hiểm trên máy bay (thường có chỗ để chân rộng hơn tất cả các ghế thường), ghế gần lối đi (để bạn thoải mái đứng dậy đi lại mà không làm phiền người khác), chỗ ngồi gần phía đầu máy bay (để tránh những rung lắc mạnh ở đuôi máy bay)...

Chủ động chào hỏi, cảm ơn và tươi cười với nhân viên sân bay cũng có thể giúp thủ tục check-in của bạn thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Check in online hoặc bằng máy tự động sẽ tiết kiệm thời gian.

Tiết kiệm thời gian kiểm tra an ninh

Sau khi check-in và trước khi lên máy bay bạn sẽ phải qua kiểm tra an ninh. Tùy từng nơi, bước này sẽ có những yêu cầu cụ thể, đa số sẽ là: cởi áo khoác, thắt lưng, giày dép, tất cả các đồ vật có kim loại trên người, yêu cầu bỏ riêng laptop và thiết bị di động ra khỏi túi xách, bỏ lại hoặc sử dụng hết chất lỏng quá định mức...

Do lúng túng, nhiều người mất thời gian xếp hàng kiểm tra an ninh có khi còn tốn hơn thời gian check-in và chờ máy bay. Nhiều khách còn làm rơi, mất đồ đạc ở đây vì phải tháo khỏi người. Để vượt qua khâu này một cách thuận lợi, hãy mặc trang phục đơn giản khi ra sân bay: tránh mặc quá nhiều lớp quần áo, hạn chế giầy buộc dây, giầy cao gót, hạn chế thắt lưng, phụ kiện... Hãy cởi giầy trước, cho vào khay nhựa, sau đó để tất cả điện thoại, ví tiền, chìa khóa, hộ chiếu, căn cước, đồng hồ... vào trong giầy, như thế sẽ hạn chế việc bỏ quên.

Nếu mặc áo khoác, hãy lấy ra tất cả vật dụng trong túi áo để vào một khay, áo cho vào khay khác. Chủ động lấy máy ảnh, laptop... ra khỏi túi xách và để vào khay riêng. Nếu mang theo nước, hãy uống hết, tránh việc bị yêu cầu lôi ra từ túi xách và phải vứt bỏ cả chai.

Chuẩn bị tâm lý bình tĩnh

Một khi có vấn đề phát sinh khi làm thủ tục sân bay, chi phí và thời gian để xử lý có thể cao hơn nhiều so với di chuyển bằng các phương tiện giao thông khác.

Nếu việc làm thủ tục ở sân bay gặp chuyện không như ý, đầu tiên là hãy bình tĩnh và phối hợp thật tốt với nhân viên sân bay. Khi hành lý quá cước hoặc quá khổ, nhiều hành khách rối trí tranh cãi với nhân viên. Khi bị phát hiện mang theo vật dụng không phù hợp, có người mất thời gian năn nỉ để không phải bỏ chúng đi.

Khi check in trễ giờ, nhiều người vật nài xin được lên máy bay vì "còn những 10 phút nữa mới đến giờ bay cơ mà"... Thật ra các quy định dù có hơi cứng nhắc của ngành hàng không đều có nguyên do. Nhân viên an ninh và nhân viên hàng không cũng chỉ làm đúng chức phận nên bạn không cần tốn thời gian cãi lý vô ích. Thay vào đó, hãy quyết đoán xem nên mạnh dạn vứt bỏ bớt đồ đạc, hay mua thêm phí vận chuyển, hay sử dụng dịch vụ quấn bọc hành lý, hay đổi sang chuyến bay khác... vừa để tiết kiệm thời giany, vừa có thêm kinh nghiệm tránh rắc rối cho những chuyến bay về sau.

Trịnh Hằng