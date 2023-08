Chưa tháo dỡ trạm thu phí quốc lộ 51

Trạm thu phí quốc lộ 51 dừng hoạt động song cơ quan quản lý chưa tháo dỡ trạm do chưa chấm dứt hợp đồng trước hạn với nhà đầu tư, theo Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải ngày 14/8 trả lời kiến nghị phá dỡ trạm thu phí quốc lộ 51 của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Bộ này, dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức BOT đã tạm dừng thu phí từ 13/1/2023. Trạm BOT dừng hoạt động, song cơ sở vật chất vẫn chưa tháo dỡ gây hẹp mặt đường, dễ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đã họp bàn để tiếp nhận quản lý, bảo quản công trình dự án, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chuyển giao công trình thuộc sở hữu toàn dân, nhưng chưa thống nhất được với Công ty cổ phần Phát triển cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - nhà đầu tư). Do dự án chưa chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nên việc tháo dỡ tài sản dự án BOT chưa thực hiện được.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 đã dừng thu từ 13/1/2023. Ảnh: Trường Hà

Theo quy định Luật PPP và hợp đồng BOT, trong thời gian chưa thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chủ đầu tư vẫn có trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình dự án và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trước mắt, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tăng cường theo dõi giao thông trên tuyến và tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư để sớm chấm dứt hợp đồng.

Quốc lộ 51 dài 86 km, là tuyến huyết mạch kết nối 3 tỉnh thành Đông Nam Bộ là TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đường bị quá tải và xuống cấp, từ năm 2009, BVEC được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km trên quốc lộ, tổng đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4/2013. Thời gian thu phí dự kiến 20 năm 6 tháng và kết thúc vào 12/1/2030.

Dự kiến năm 2018 có cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy song hành quốc lộ 51, lưu lượng xe của dự án sẽ phân lưu sang cao tốc khoảng 60%. Tuy nhiên, đến nay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa triển khai, dẫn đến lưu lượng xe thực tế trên quốc lộ 51 cao hơn so với phương án tài chính ban đầu, do đó thời gian thu phí của dự án kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký.

Anh Duy