Chưa sở hữu nhà, nên vay ngân hàng nửa tỷ đầu tư đất nền?

Tôi có sẵn 600 triệu đồng, phân vân có nên vay thêm ngân hàng nửa tỷ đầu tư đất nền ven TP HCM sau bán lại.

Vợ chồng tôi mới cưới, hiện có 600 triệu đồng tiền mặt. Tổng thu nhập của cả hai khoảng 25 triệu đồng một tháng.

Chúng tôi vẫn đang thuê trọ nhưng muốn đầu tư bất động sản để dành 5 năm sau tăng vốn sẽ bán lại. Tôi tính vay ngân hàng thêm 500 triệu đồng mua mảnh đất có thổ cư. Một số khu vực tôi tham khảo gồm Tân Uyên, Củ Chi và ven Thủ Đức (khu này gần chỗ tôi làm).

Mong độc giả kinh nghiệm tư vấn giúp tôi có nên mua đất thời điểm này và với ngân sách trên mua được khu vực nào? Vợ chồng tôi đều không có kinh nghiệm mảng này, chỉ tìm mua đất giá hợp lý, sẵn sổ. Xin cảm ơn!

Độc giả Chi Nguyễn