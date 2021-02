Chùa Phúc Khánh tổ chức cầu an trực tuyến

Hà NộiChùa Phúc Khánh, nơi thường diễn ra lễ cầu an thu hút hàng nghìn người tham gia, năm nay chuyển sang tổ chức trực tuyến.

Ngày 25/2, Đại đức Thích Minh Đức, đại diện chùa Phúc Khánh, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) cho hay, đại lễ cầu an được nhà chùa tổ chức từ nhiều năm qua, "để cầu nguyện quốc thái dân an". Do dịch Covid-19, các di tích phải đóng cửa nên đây là năm đầu tiên nhà chùa tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến.

Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" lúc 20h ngày 25/2.

Chùa Phúc Khánh đóng cửa từ ngày 15/2 để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Tất Định.

Để đảm bảo giãn cách, phòng dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người. Đến giờ hành lễ, 10 nhà sư sẽ ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Sớ của các gia đình đã gửi trước Tết Nguyên đán được dâng lên chính điện. Sau ngày này, phật tử đến lễ tạ và nhận lộc như đã đăng ký.

"Phật ở trong tâm mỗi người. Việc cầu nguyện dù bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến, chỉ cần người dân hướng tâm về Đức Phật với lòng thành kính cao nhất, ý nghĩa của buổi lễ vẫn không thay đổi", đại đức Thích Minh Đức nói.

Theo ông Trần Đình Sơn, Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc cầu an, cúng dường trực tuyến để phòng chống Covid-19, có thể làm thí điểm, sau ba tháng nếu mang lại kết quả tốt thì áp dụng trước tại các ngôi chùa lớn, sau đó mở rộng.

Hàng nghìn người đứng ở tràn ra đường Tây Sơn hành lễ trong buổi lễ cầu an chùa Phúc Khánh năm 2019. Ảnh: Giang Huy.

"Việc ứng dụng công nghệ sẽ thích hợp với thanh, thiếu niên Phật tử ngày nay. Tất nhiên khi có sự thay đổi thì sẽ phát sinh ý kiến, cần chờ đợi một thời gian để đánh giá kết quả", ông Sơn nói và cho rằng, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể xem xét duy trì cả hai hình thức hành lễ trực tiếp và trực tuyến.

Trước đó, tại cuộc gặp báo chí chiều 23/2, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, cho hay Giáo hội đang thử nghiệm cầu an, cúng dường trực tuyến, để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân và phòng, chống Covid-19.

Khi Việt Nam đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 mới ở một số địa phương, Giáo hội Phật giáo VN đã hướng dẫn các chùa tổ chức khóa tu, những buổi cầu an, tụng kinh, giảng Phật pháp trực tuyến. Đến nay, nhiều chùa đã thực hiện tốt việc này, thu hút nhiều người dân tham dự. Sau đó, thông qua mạng xã hội Phật giáo (Butta.vn), Giáo hội mở cổng đăng ký cầu an trực tuyến cho nhân dân.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, dịp đầu năm chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an, dâng sao giải hạn thu hút hàng nghìn người đến hành lễ.

Tất Định - Viết Tuân