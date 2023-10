'Chưa có cơ sở pháp lý giao EVN thí điểm làm điện gió ngoài khơi'

Bộ Công Thương nêu loạt khó khăn, như thiếu cơ sở pháp lý nếu giao cho EVN và một số dự án trong nước thí điểm làm điện gió ngoài khơi.

Nội dung này được Bộ Công Thương đề cập tại tờ trình Chính phủ, đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Đây là cơ sở để đầu tư, xây dựng các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch này.

Hồi tháng 9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương nghiên cứu việc thí điểm giao EVN và một số doanh nghiệp trong nước đủ điều kiện làm dự án điện gió ngoài khơi. Tuy nhiên, tại tờ trình lần này, Bộ Công Thương nêu loạt khó khăn nếu giao EVN và các doanh nghiệp trong nước thí điểm làm điện gió ngoài khơi.

Đầu tiên là hành lang pháp lý cho phát triển loại nguồn điện này chưa rõ ràng, khi Quy hoạch không gian biển quốc gia chưa được phê duyệt. Tức là, hiện chưa có căn cứ xác định phạm vi quản lý biển.

Bên cạnh đó, pháp luật về đầu tư chưa quy định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điện gió ngoài khơi. "Vì vậy, chưa có cơ sở pháp lý để giao EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án này", Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Trước mắt, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng giao EVN và các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, khảo sát các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi đủ cơ sở pháp lý để cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư. Bộ này cũng đề nghị sửa quy định tại Luật Đầu tư, theo hướng giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi.

Hiện, quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi đến 2030 đạt công suất 6 GW.

Về nguồn điện mặt trời tập trung, dự thảo Quy hoạch điện VIII cũng chưa xác định được danh mục dự án. Bộ Công Thương giải thích, theo Quyết định 500, Bộ đã đề nghị các địa phương rà soát dự án điện (gồm dự án điện mặt trời tập trung) theo 9 tiêu chí để làm cơ sở rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của các dự án. Nhưng tới 12/10, mới có 9/11 địa phương có dự án điện mặt trời tập trung đã giao chủ đầu tư có phản hồi, thông tin đánh giá với các dự án lại chưa đầy đủ.

Thêm nữa, kết luận của Thanh tra Chính phủ về thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và VII điều chỉnh cũng đề cập việc bổ sung các dự án điện mặt trời là không có căn cứ, cơ sở pháp lý về quy hoạch. Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị giao UBND các tỉnh có dự án tiếp tục rà soát, báo cáo Thủ tướng.

Theo dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tổng công suất điện LNG sẽ phát triển đến 2030 là 22.400 MW, với các dự án tập trung tại Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An và Bạc Liêu. Phần lớn các dự án đều đang trong quá trình chọn nhà đầu tư, hoặc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nên thời gian đưa vào vận hành 2027-2030. Riêng dự án LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đang thi công, dự kiến vận hành 2024-2025.

Đến 2030, công suất điện than phát triển thêm khoảng 30.127 MW, gồm các dự án như Na Dương II, An Khánh (Bắc Giang), Quảng Trạch 1, Vân Phong 1, Long Phú 1. Với 5 dự án điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thành phần cổ đông, thu xếp vốn (Quảng Trị, Công Thanh, Nam Định 1, Vĩnh Tân III và Sông Hậu II) sẽ được kéo dài tới tháng 6/2024. Sau thời gian này, các dự án không triển khai, sẽ phải chấm dứt theo quy định pháp luật. Riêng dự án nhiệt điện Công Thanh, hiện tỉnh và nhà đầu tư đề xuất chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng LNG.

Còn điện khí trong nước dự kiến đạt công suất 14.930 MW; nguồn từ thủy điện tích năng, các nguồn điện đồng phát khoảng 5.100 MW và pin lưu trữ là 300 MW tới 2030.

Anh Minh