Chưa chuyển giao cấp đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2

Việc cấp đổi giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải đang thực hiện, công an đang tập huấn để tiếp nhận nhiệm vụ này trong thời gian sớm nhất, theo Cục CSGT.

Chiều 18/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết thông tin công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2 là chưa chính xác.

Việc chuyển giao nhiệm vụ phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện, việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường, do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách.

"Khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận, các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải ngừng làm thủ tục thì cũng là lúc cơ quan nhận bàn giao sẽ bắt đầu làm việc", đại diện Cục CSGT nói và cho biết sẽ không xảy ra gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Đổi giấy phép lái xe tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Để tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thống nhất, đồng thuận nội dung, hình thức, phương pháp bàn giao bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể công an các đơn vị, địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm phục vụ người dân ngay khi tiếp nhận.

Theo kế hoạch, ở cấp bộ, Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh thành thì Phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở Giao thông Vận tải; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.

Người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường, thị trấn.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngành công an sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống phần mềm, trang thiết bị hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước. Công an sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ yếu giải quyết công việc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Cục CSGT kỳ vọng sẽ giảm tối đa việc xuất trình hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng như tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.

Về phía ngành giao thông vận tải, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết hiện số phôi giấy phép đảm bảo cấp đủ cho các Sở Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, do nhiều người đi đổi giấy phép lái xe gây ùn ứ tại các Sở, trong khi nhân lực và thiết bị in giấy phép có hạn. Để không bị gián đoạn khi chuyển giao, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các Sở Giao thông Vận tải rà soát, dự báo số lượng phôi giấy phép lái xe cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi đến hết tháng 2.

Kết luận 121 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 nêu rõ chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, công an xã, phường, thị trấn sẽ đăng ký xe máy của tổ chức, cá nhân cư trú tại địa phương, trừ ba trường hợp: Xe có nguồn gốc tịch thu, xe gắn biển trúng đấu giá hoặc xe có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên. Với xã có địa bàn đặc thù, căn cứ số xe đăng ký, tính chất địa bàn, khoảng cách địa lý, giám đốc công an tỉnh, thành phố sẽ thống nhất với Cục CSGT quyết định tổ chức đăng ký xe.

Gia Chính