Chủ xe điện chia sẻ trạm sạc tại nhà, tự định mức phí

Trung QuốcBYD ra mắt dịch vụ chia sẻ trạm sạc tại nhà giữa các chủ xe điện qua ứng dụng, với việc tự thỏa thuận khung giờ và chi phí.

Dịch vụ chia sẻ trạm sạc tại nhà trên ứng dụng cho phép các chủ xe điện BYD sống trong cùng một khu dân cư chia sẻ tài nguyên sạc. Chủ sở hữu tài nguyên và người dùng có thể tự thỏa thuận các chi tiết giao dịch, bao gồm việc chỉ định khung giờ sạc và chi phí sau khi trao đổi thông tin liên lạc.

Đối với chủ sở hữu xe điện có trạm sạc tại nhà, nếu họ đi ra ngoài hoặc đi làm trong ngày, các trạm sạc thường không được sử dụng với thời gian khoảng 10 giờ mỗi ngày. Việc chia sẻ các trạm sạc trong thời gian này có thể tạo ra thu nhập bổ sung, là một cách để tăng thu nhập và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Dịch vụ mới của BYD cho phép chủ xe điện chia sẻ trạm sạc tại nhà. Ảnh: BYD

Đối với chủ sở hữu xe điện không có trạm sạc tại nhà, các trạm sạc dùng chung trong khu dân cư không chỉ gần nhà hơn và thuận tiện hơn cho việc sạc pin, mà còn mang lại lợi thế không mất phí giao dịch và giá điện thấp hơn so với các trạm sạc nhanh công cộng.

Ngoài BYD, Nio và Xpeng cũng đã ra mắt chức năng trạm sạc chung trong ứng dụng dành cho chủ sở hữu xe. Sau khi thiết lập trạm sạc chung và khung giờ sạc, các chủ xe khác có thể tìm thấy trạm sạc và thanh toán trực tiếp qua ứng dụng.

Một chủ trạm sạc tại nhà của Xpeng chia sẻ rằng anh thiết lập giá điện khác nhau cho các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ: điện ngoài giờ cao điểm ở mức 0,35 nhân dân tệ/kWh, với giá điện giờ cao điểm cao hơn một cách phù hợp để bù đắp chi phí điện năng trong khi vẫn cho phép người dùng hưởng mức giá thấp hơn so với các trạm sạc thương mại. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán tự động, trong đó khoản thanh toán được xử lý tự động sau khi quá trình sạc hoàn tất.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)