Chủ xe dán thẻ thu phí không dừng tăng đột biến

Công ty Thu phí tự động (VETC) dự kiến dán thẻ thu phí không dừng (ETC) cho 250.000 ôtô trong tháng 7, tăng 2-3 lần các tháng trước.

Tại buổi tọa đàm về thu phí không dừng do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 29/7, ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc VETC, cho biết đến 28/7, đã dán thẻ eTag mới cho 207.000 phương tiện. Số lượng xe dán thẻ mới của VETC trong tháng 7 tăng đột biến so với tháng 6 (chỉ 129.000 xe) và tháng 5 (80.000 xe), gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Riêng ngày 28/7, đơn vị đã dán thẻ eTag cho 20.000 xe, trong đó khoảng 10.000 xe ở phía nam. VETC cho biết đáp ứng đủ thẻ, đảm bảo không ùn tắc tại điểm dán. Ngoài 800 nhân viên, đơn vị còn huy động khoảng 500 cộng tác viên, nhân viên đơn vị khác dán thẻ cho khách hàng trong dịp cao điểm.

Do nhu cầu dán thẻ của khách hàng tăng cao, mỗi ngày, VETC cũng tiếp nhận trên 25.000 cuộc gọi đến tổng đài, tăng gấp 5 lần so với trước nên đường dây thường xuyên bận.

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc Công ty thu phí tự động VETC. Ảnh: VGP

Trong tháng 7, Công ty cổ phần Giao thông số (VDTC) dự kiến dán thẻ ePass cho 100.000 xe, tăng gần gấp đôi so với năm trước và cao hơn tháng 6 khoảng 80.000 xe. Tổng giám đốc Bùi Trình cho biết chủ xe thường yêu cầu dán thẻ gấp để đi trên các tuyến cao tốc chứ không dán thẻ dự phòng như các năm trước. Với trường hợp chưa cấp thiết sử dụng dịch vụ ETC, công ty đề nghị chủ xe lùi thời gian dán thẻ để giảm tải cho đơn vị dịch vụ.

VDTC duy trì khoảng 10.000 nhân viên của các chi nhánh Vietel, cộng tác viên để dán thẻ trên đường, các trạm đăng kiểm, siêu thị điện thoại, hoặc tại nhà khách hàng; đảm bảo số lượng thẻ theo nhu cầu. Đơn vị cũng tiếp nhận khoảng 20.000 cuộc gọi đến tổng đài mỗi ngày, tăng gấp 5 lần so với các tháng trước. Đa số chủ xe đăng ký dán thẻ, hỏi thông tin về thủ tục dán, hướng dẫn nạp tiền... Công ty phải tăng 50 nhân sự trực tổng đài, chia sẻ công việc với gần 40 người cũ.

Theo lãnh đạo các đơn vị thu phí tự động, nguyên nhân người dân đăng ký dán thẻ ETC tăng đột biến, nhất là các tỉnh phía nam là do quy định từ 1/8, tất cả các tuyến cao tốc sẽ áp dụng thu phí không dừng. Tính đến tháng 7, cả nước có khoảng 3,5 triệu phương tiện đã được dán thẻ, đạt hơn 70% tổng số ôtô. Nếu tốc độ này duy trì thì các đơn vị thu phí không dừng sẽ nhanh chóng đạt kế hoạch 80-90% xe dán thẻ ETC trong năm nay.

Ông Bùi Trình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số (VDTC). Ảnh: VGP

Khách hàng có tài khoản ảo không nhiều

Thời gian qua, một số chủ xe có tài khoản ảo do cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ chạy chỉ tiêu nên lấy thông tin của khách hàng để kích hoạt "khống" trên hệ thống; hoặc do chủ mua lại xe, chủ cũ đã dán thẻ nhưng bóc đi và không hủy tài khoản đã có.

Theo Tổng giám đốc VDTC Bùi Trình, số cộng tác viên lấy thông tin xe theo dữ liệu của cơ quan đăng kiểm để đăng ký tài khoản cho khách hàng trên hệ thống không nhiều. Sau khi có chủ xe thông báo, đơn vị này đã rà soát, hủy các tài khoản ảo và phạt xử các cộng tác viên làm sai quy định. Hiện quy trình dán thẻ của đơn vị chặt chẽ, không còn tình trạng nhân viên đăng ký tài sản ảo do hồ sơ cần ảnh xe, các giấy tờ của xe.

"Tuy nhiên có nhiều xe đã có tài khoản ETC, chủ xe đã nạp tiền sử dụng. Sau khi xe được bán, chủ mới lại mang đi dán thẻ và phát hiện xe đã có tài khoản ETC", ông nói, cho rằng mỗi hành khách chỉ nên đăng ký chỉ một tài khoản ETC, vì việc thay đổi nhà cung cấp, dán thẻ nhiều lần là lãng phí.

Nhân viên dán thẻ cho ôtô tại tại trạm thu phí Long Phước, sáng 26/7. Ảnh: Gia Minh

Ông Hồ Trọng Vinh Phó tổng giám đốc VETC khẳng định chưa phát hiện tài khoản ảo nào do quy trình dán thẻ của đơn vị chặt chẽ. "Có thể nhân viên hay đại lý dán thẻ làm sai, song khi nghiệm thu phải có ảnh của xe dán thẻ và nhiều dữ liệu nên nhân viên kích hoạt tài khoản khống là rất khó.

Ngày 29/7, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị thu phí tự động phải xử lý các tồn tại về tài khoản thu phí tự động "ảo". Bộ cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động chủ động phối hợp, vận hành hệ thống thu phí thông suốt, kết nối liên thông. Đồng thời, các đơn vị có giải pháp để chủ xe thuận lợi khi hủy hoặc thay thế thẻ ETC đã dán. Bộ cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát khắc phục các vướng mắc liên quan hệ thống thu phí trước 5/8, đồng thời đưa ra các chế tài xử lý vi phạm.

Đoàn Loan