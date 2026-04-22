Chủ tịch Yeah1: Chúng tôi không bỏ tiền để 'mua' doanh thu

Doanh thu cao nhưng lợi nhuận còn mỏng, bà Lê Phương Thảo nói không phải do Yeah1 "đốt tiền" mà đang đầu tư nền tảng cho tương lai dài hạn.

Tại phiên họp thường niên sáng nay, cổ đông liên tục đặt câu hỏi về sức khỏe tài chính của Tập đoàn Yeah1 (YEG). Nội dung đối thoại năm nay khác hẳn so với nhiều năm về trước, vốn có phần lớn thời lượng dành cho việc bàn luận về các chương trình giải trí của họ.

Một cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị giải thích về việc trong năm 2025, doanh thu Yeah1 đạt 1.653 tỷ đồng, mức cao nhất trong 7 năm qua, nhưng lợi nhuận lại giảm gần 35% xuống còn hơn 80 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng chỉ hơn 4,8%.

Trả lời thắc mắc trên, bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị - khẳng định lợi nhuận suy giảm do chi phí tăng lên khi công ty dành nguồn lực đầu tư xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Năm trước, Yeah1 tập trung rót vốn vào hệ thống cốt lõi của ứng dụng xem nội dung trực tuyến Mango+ và nền tảng 1Creators. Song song đó, họ cũng đầu tư cho mảng tổ chức concert như hệ thống màn hình LED, ánh sáng, âm thanh... Mục tiêu là tạo điểm khác biệt trên thị trường và thiết lập một "tiêu chuẩn mới" cho ngành giải trí. Theo bà Thảo, việc này sẽ tạo nền tảng giúp Yeah1 phát triển bền vững và người hưởng thụ cuối cùng sẽ là khán giả.

"Việc gia tăng giá vốn và chi phí không phải do chúng tôi bỏ tiền để mua doanh thu hay đánh đổi để giành thị phần", bà Thảo khẳng định.

Bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 - phát biểu trong phiên họp thường niên sáng 22/4. Ảnh: YEG

Trong kinh doanh, cụm từ "bỏ tiền mua doanh thu" thường được dùng để mô tả tình trạng các doanh nghiệp đạt doanh thu cao nhưng lại phải bỏ ra quá nhiều chi phí để đạt được điều đó, dẫn đến lợi nhuận thu về khá thấp. Thông thường, phần lớn doanh thu bị "ăn mòn" bởi các khoản giá vốn hàng bán, chi phí marketing, khuyến mãi... khiến doanh nghiệp gần như không tạo ra lợi nhuận thực sự.

Theo các chuyên gia, tình trạng này có thể xuất phát từ chiến lược chủ động của doanh nghiệp, khi họ chấp nhận "đốt tiền" trong ngắn hạn để mở rộng thị phần hoặc thu hút khách hàng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp cải thiện biên lợi nhuận, đó là dấu hiệu cho thấy mô hình kinh doanh có thể thiếu bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Ban lãnh đạo Yeah1 khẳng định họ không "đốt tiền" vì thực chất trong năm qua, chuỗi 8 concert của họ đều bán hết vé (sold out), thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Riêng Y-Concert vào cuối năm, YEG cho biết có khoảng 60.000 vé đã được bán hết.

Một góc trong concert có 60.000 khán giả do Yeah1 tổ chức vào cuối năm 2025. Ảnh: YEG

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.650 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2%. Tuy nhiên, nhờ đầu tư vào nền tảng dài hạn, ban lãnh đạo dự kiến chi phí sẽ giảm, giúp cải thiện lợi nhuận. Họ kỳ vọng có lãi sau thuế khoảng 105 tỷ đồng, tăng 36%.

Động lực tăng trưởng đến từ việc triển khai mùa mới của show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Gia đình Haha", quản lý nhóm nhạc và các nghệ sĩ độc lập. Ngoài ra, ban lãnh đạo lên kế hoạch phát triển các mảng kinh doanh mới, trong đó có 1Creators.

Mũi nhọn đầu tiên của mảng kinh doanh này là phối hợp với các nhà băng để cung cấp dịch vụ ngân hàng số. Các sản phẩm được nền tảng này hướng tới gồm thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán và tiết kiệm, vay kinh doanh. Song song đó, 1Creators còn cung cấp thêm dịch vụ giải pháp quản lý và khai thuế cho các nhà sáng tạo nội dung. Sản phẩm này được phối hợp với MobiFone TP HCM - chi nhánh của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu YEG chốt phiên ở 10.200 đồng một đơn vị, thấp hơn 17% so với hồi đầu năm. Nhìn chung, trong khoảng một năm qua, thị giá mã này chủ yếu biến động quanh vùng 10.000-16.000 đồng.

Tất Đạt