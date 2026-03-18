Chủ tịch TP HCM: 'Dự án vài km chia 8 gói thầu là quá nhiều'

Nhận định 8 gói thầu xây lắp là quá nhiều ở dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo gộp lại để dễ quản lý, rút ngắn tiến độ.

Chỉ đạo được đưa ra chiều 18/3, khi lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án kết nối ba khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hội và Cầu Ông Lãnh (quận 7, 4 và 1 cũ). Công trình dài gần 5 km, tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng, gồm hệ thống đường và cầu vượt kênh Tẻ, rạch Bến Nghé, tạo trục kết nối khu nam với trung tâm.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) nghe báo cáo dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, chiều 18/3. Ảnh: Giang Anh

Theo ông Được, việc chia nhỏ gói thầu có thể gây khó trong điều hành, do nhiều nhà thầu cùng tham gia dễ thiếu đồng bộ, ảnh hưởng tiến độ chung. Với các gói đã ký hợp đồng có thể giữ nguyên, còn phần chưa triển khai cần nghiên cứu gộp theo hình thức tổng thầu, nhằm quản lý tập trung, tăng hiệu quả thi công.

Liên quan phương án thi công đoạn qua đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ), chủ đầu tư dự kiến làm hai giai đoạn để duy trì giao thông. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng cách này dễ kéo dài thời gian, phải rào chắn nhiều lần, ảnh hưởng đời sống và kinh doanh của người dân. Ông đề nghị nghiên cứu thi công cuốn chiếu, kết hợp phân luồng sang các tuyến lân cận để giảm xáo trộn và rút ngắn tiến độ.

Người dân dỡ nhà để giao mặt bằng cho dự án, tháng 10/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Giải trình việc chia nhiều gói thầu, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, cho biết ban đầu dự án chỉ kết nối quận 7 và 4 nên đã phân chia nhiều gói. Khi điều chỉnh năm 2023, mở rộng sang quận 1, dự án vừa giữ gói cũ vừa bổ sung gói mới nên số lượng tăng lên. Theo chỉ đạo mới, chủ đầu tư sẽ phối hợp các bên rà soát, đề xuất phương án gộp.

Dự án khởi công cuối năm 2025, mục tiêu hoàn thành quý I/2027. Hiện công trình gặp khó trong giải phóng mặt bằng khi còn 38/147 trường hợp chưa bàn giao. Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu hoàn tất mặt bằng trong tháng 6.

Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Khi hoàn thành, tuyến cầu - đường Nguyễn Khoái cho phép xe đi liên tục từ khu nam (đường Hồ Trọng Mậu) đến đại lộ Võ Văn Kiệt, đồng thời kết nối nhiều tuyến xung quanh. Công trình được kỳ vọng giảm tải cho các trục Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc và Nguyễn Tất Thành – những điểm ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Giang Anh