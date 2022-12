Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ cùng Top 5 Startup Việt 2022

16h40 Metain mang đến nền tảng đầu tư bất động sản cho cá nhân

Phần thuyết trình cuối cùng đến từ ông Trần Nhân, nhà sáng lập kiêm CEO Metain. Ông nói hiện nay các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người mới đi làm, ít vốn thường thiếu cơ hội đầu tư bất động sản. Ngoài ra, khi nhìn vào biểu đồ bất động sản 2013-2020 có thể thấy giá liên tục tăng.

Làm sao để sở hữu bất động sản? Như câu chuyện bó đũa, cùng nhau đầu tư sẽ tăng lợi ích từng cá nhân. Ông phát triển Metain dựa trên chính bài học cá nhân sau khi mất hết tài sản vì tin tưởng bạn bè, mua chung đất nhưng để bạn đứng tên. Bắt đầu lại từ số không, ông khao khát tạo ra một nền tảng đầu tư bất động sản mà giải quyết đồng thời ba câu hỏi: bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, có bên thứ ba quản lý‎, có bên thứ ba giữ tài sản? Mất ba năm, ông đã tìm ra lời giải: Metain.

Metain ứng dụng blockchain đề bình đẳng hóa cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì đây là nhóm chiếm đố đông, chiếm 80% toàn thị trường nhưng họ thiếu vốn, kinh nghiệm nên dễ bị tổn thương nhất trên thị trường.

Ngoài ra, ứng dụng giúp người dùng đầu tư vào bất động sản chất lượng cao. Bất động sản chất lượng cao là gì? Đó là tài sản có giá trị dài hạn, sổ đỏ tại quận trung tâm thành phố. "Chúng tôi trực tiếp tìm kiếm, quản l‎ý và vận hành. Vì đã đầu tư chung, cùng lên một chiếc thuyền mà không có người lái thì không thể đến bến cuối cùng", ông Nhân nói.

Minh bạch như thế nào? Mọi thông tin đều có bên thứ ba là một đơn vị uy tín trên thế giới kiểm chứng, số hóa bằng blockchain để không thể xóa hay chỉnh sửa.

Metain đặt an toàn lên cao nhất. Điều này tập trung vào hai mặt: an toàn về nguồn vốn (tất cả đều được công ty độc lập, tách biệt hoàn toàn với Metain để trong trường hợp xấu nhất với Metain thì sẽ có ngân hàng, công ty luật hoàn trả nguồn tiền cho nhà đầu tư); an toàn về quyền lợi (tự buộc tay chân theo quy chế tài chính, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư).

Mô hình ứng dụng blockchain trong quỹ tín thác bất động sản để giúp việc đầu tư toàn cầu hóa, dễ dàng, minh bạch. "Chúng tôi cam kết lợi nhuận của nhà đầu tư. Theo quy định của Quỹ Tín thác bất động sản, 90% lợi nhuận sau thuế phải chia cho nhà đầu tư, không cam kết trả lãi", vị CEO nhấn mạnh.

Đối tượng khách hàng mà đơn vị tập trung là các nhà đầu tư nhỏ lẻ toàn cầu, những người tìm kiếm kênh an toàn, tỷ suất lợi nhuận cao. Đơn vị hiện tập trung thị phần bất động sản tại Đông Nam Á, trước tiên là Việt Nam. Mục tiêu 2027 sẽ chiếm 2% trong tổng 10% thị trường đang giao dịch.