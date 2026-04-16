Chủ tịch Phát Đạt lý giải việc 'mua thấp, bán cao' cổ phiếu công ty

Ông Nguyễn Văn Đạt nói năm ngoái bán 88 triệu cổ phiếu để hỗ trợ vốn cho công ty, còn gần đây mua lại số ít cổ phiếu ở vùng giá thấp hơn khoảng 30% vì "đang có tiền".

Biến động giá cổ phiếu trở thành tâm điểm trong phiên chất vấn ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) tại phiên họp thường niên sáng 16/4. Trong nửa tiếng, ít nhất 5 cổ đông đề nghị Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt bình luận về giá cổ phiếu và giải thích động cơ giao dịch của cá nhân ông.

Ông Đạt nhiều lần nhấn mạnh thị giá dao động 15.000 đồng là "điều đáng buồn và không như mong muốn", bởi ban lãnh đạo làm hết sức để cải thiện kết quả kinh doanh nhưng cổ phiếu chưa phản ánh điều này. Theo ông, giá lao dốc hoàn toàn do biến động của thị trường. Tương tự khi gặp cổ đông những năm trước, ông khẳng định cổ phiếu PDR xứng đáng giao dịch trên 30.000 đồng vì nền tảng công ty tốt và có nhiều nhà đầu tư hợp tác cùng phát triển dự án.

Năm ngoái, ông Đạt bán thỏa thuận 88 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân sau khi thị giá tăng gần 30%, từ khoảng 19.000 đồng lên 25.000 đồng trong một tháng. Ông nói giao dịch này là "hy sinh lợi ích ngắn hạn để công ty và cổ đông có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn". Ông cho biết số tiền thu được từ bán tài sản cá nhân (ước tính khoảng 2.200 tỷ đồng) có thể hỗ trợ công ty cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn.

Nửa năm sau, ông Đạt đăng ký mua lại 3 triệu cổ phiếu khi giá chỉ còn 15.000 đồng. Giao dịch mới hoàn tất cách đây một tuần.

Một số cổ đông quan ngại việc mua bán có yếu tố tư lợi, nhưng ông phủ nhận. Theo ông Đạt, nếu muốn kiếm nhiều tiền cho bản thân, ông đã không bán ở giá 25.000 đồng, mà chờ gấp rưỡi hoặc gấp đôi.

"Tôi không giao dịch cho cá nhân, mà muốn có nguồn lực hỗ trợ công ty khi cần thiết. Giờ đang có tiền, tôi mua lại. Tin hay không, là quyền của cổ đông", ông Đạt nói tại phiên họp sáng nay.

Ông Nguyễn Văn Đạt phát biểu tại phiên họp thường niên sáng 15/4. Ảnh: PDR

Ông Đạt cho rằng nếu công ty làm tốt những kế hoạch lớn đang ấp ủ, cổ phiếu có thể trở lại vùng giá lịch sử. Kế hoạch này gồm hai trụ cột lớn là bất động sản thương mại và BT (xây dựng - chuyển giao).

Phát Đạt dự kiến năm nay xây dựng và bán hàng 6 dự án thương mại, trong đó có 4 dự án tại TP HCM. Danh mục này đa dạng loại hình từ nhà ở cao tầng, khu dân cư, tổ hợp thương mại dịch vụ đến các dự án du lịch và tái phát triển đô thị.

Với các dự án BT, công ty cho biết đang xử lý các dự án tồn đọng và từng bước triển khai các dự án mới. Doanh nghiệp sẽ dừng dự án Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng (TP HCM) với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Thay vào đó, họ đề xuất làm hai dự án gồm bệnh viện ung bướu và đường trên cao với tổng mức khoảng 24.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công ty được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất để thu hồi vốn đầu tư.

Vài năm gần đây, phần lớn nguồn thu và lợi nhuận của Phát Đạt đến từ chuyển nhượng dự án. Nhiều nhà đầu tư và đối tác từng chất vấn vì sao công ty không tập trung bán lẻ, mà ưu tiên mua bán sáp nhập. Theo ông Đạt, đây là "điều hành kinh doanh linh hoạt", bởi công ty có giai đoạn khó khăn và cần duy trì hoạt động nên phải chuyển nhượng dự án để tập trung nguồn tiền.

"Năm nay cũng không ngoại lệ. Chúng tôi tiếp tục chuyển nhượng những dự án nào mang lại nhiều tiền", ông nói, đồng thời trấn an cổ đông yên tâm vì chiến lược này suy cho cùng để đem lại lợi ích cho họ.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt, việc chuyển nhượng dự án là một phần trong quá trình tái cấu trúc. Công ty ưu tiên rút khỏi những dự án mà cấu trúc sản phẩm đòi hỏi thời gian phát triển dài, để chuyển sang những dự án có tốc độ quay vòng nhanh hơn. Điều này góp phần giảm áp lực tài chính trong bối cảnh lãi suất vay vốn ngân hàng biến động mạnh. Công ty cũng tái cấu trúc danh mục đầu tư về mặt địa lý, chuyển địa bàn trọng điểm về TP HCM và Đồng Nai.

Công ty Phát Đạt kỳ vọng tổng doanh thu năm nay đạt 8.830 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.788 tỷ đồng. So với năm trước, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 350% và 174%.

Phương Đông