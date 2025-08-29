Ông Nguyễn Văn Đạt dự kiến bán hơn 9% vốn Phát Đạt

Chủ tịch HĐQT Phát Đạt dự tính bán 88 triệu cổ phiếu để "giải quyết nhu cầu tài chính" sau khi giá tăng gần 30% trong vòng một tháng.

Giao dịch được ông Đạt công bố chiều nay. Người đứng đầu HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) dự kiến bán cổ phiếu bằng phương thức thỏa thuận trong vòng một tháng, kể từ ngày 5/9.

Khối cổ phiếu sắp chuyển nhượng trị giá khoảng 2.160 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa phiên gần nhất là 24.550 đồng. Sau giao dịch, ông còn hơn 271 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,7% vốn của Phát Đạt. Nếu tính thêm sở hữu của Công ty TNHH Phát Đạt Holdings do ông làm Chủ tịch, tỷ lệ nắm giữ là 36,45%.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông Đạt cho biết mục đích thực hiện giao dịch là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Còn trên website công ty, ông nói giao dịch này là "hy sinh lợi ích ngắn hạn để Phát Đạt và cổ đông có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn".

Theo Phát Đạt, số tiền thu được từ bán tài sản cá nhân của ông Đạt có thể hỗ trợ công ty cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn.

Ông Nguyễn Văn Đạt. Ảnh: PDR

Phát Đạt cho hay mục tiêu lớn của họ trong thời gian tới là cải thiện sức khỏe tài chính, chinh phục các dự án có triển vọng tốt, tạo dòng tiền nhanh và mạnh. Họ đang đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Hà Nội.

Tại phiên họp thường niên cuối tháng 6, khi thị giá cổ phiếu ở mức 18.000 đồng, ông Đạt cho biết kỳ vọng giá cuối năm có thể lên 30.000 đồng. Trong những lần gặp mặt cổ đông gần đây, ông đều đưa ra nhận định tương tự và trăn trở "không biết vì sao rẻ như hiện tại" dù tự nhận thấy nền tảng công ty tốt và đang có nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước ngỏ ý hợp tác cùng phát triển dự án.

Ông Đạt tự tin giai đoạn khó khăn nhất đã qua và công ty đang đứng trước cơ hội hiếm có để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Cơ hội này, theo ông, đến từ ngoại cảnh lẫn nội tại doanh nghiệp. Ông liệt kê những yếu tố như thị trường bất động sản ấm dần, Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quỹ đất sạch của công ty dồi dào và sự thay đổi tư duy hợp tác phát triển dự án.

"Chúng tôi đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những kế hoạch lớn và dồn dập", ông Đạt nói.

Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu năm nay 3.300 tỷ đồng, gồm doanh thu tài chính và chuyển nhượng cổ phần ở các đơn vị thành viên. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 910 tỷ và sau thuế 728 tỷ đồng, đều là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Cổ phiếu PDR cũng trên đà tăng mạnh. Trong vòng một tháng, mã này tích lũy hơn 28%, vượt xa mức tăng gần 12% của VN-Index.

Phương Đông