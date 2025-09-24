Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường dự tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ, ngày 23/9 (giờ địa phương), tại New York.

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ tham gia sự kiện, như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, The Coca-Cola Company...

Phát biểu với các doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn, sâu hơn tại Việt Nam. Việc này hướng tới cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững.

Ông khẳng định nhà điều hành cam kết tạo thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, cùng kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Tọa đàm với doanh nghiệp lớn của Mỹ, ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế kém hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD vào 1986, Việt Nam đã trở thành một trong 32 nền kinh tế hàng đầu, với kim ngạch thương mại nằm trong top 20 thế giới. Việt Nam ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo được một mạng lưới liên kết chặt với hơn 60 nền kinh tế lớn của khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước chỉ rõ lịch sử quan hệ hai nước Việt - Mỹ trong 30 năm qua là minh chứng cho hành trình hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư luôn là trụ cột then chốt. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 140 tỷ USD. Nhiều tập đoàn hàng đầu hiện diện, hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn lớn của Mỹ tham dự tọa đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, ngày 23/9, tại New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào 2045. Chủ tịch nước cho biết để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đã cải cách thể chế, nâng chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đây được coi là động lực cốt lõi cho phát triển.

Sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp hoàn thành từ 1/7, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Nhiều dự luật quan trọng được hoàn thiện như Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Đất đai, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng cho nhà đầu tư. Nhà điều hành cũng triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo.

Tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn Mỹ đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Họ tin rằng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn và cam kết hợp tác đầu tư lâu dài.

Phương Dung