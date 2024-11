Chủ tịch Nghệ An làm Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 11/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu ông Nguyễn Đức Trung làm Bí thư Tỉnh ủy với 100% đại biểu có mặt tán thành. Ông Trung sẽ thay người tiền nhiệm Thái Thanh Quý được điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương hôm 26/10.

Ông Nguyễn Đức Trung tại một cuộc họp của tỉnh Nghệ An hồi tháng 6. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Đức Trung năm nay 50 tuổi, quê xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 3/2020. Trước đó ông kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gồm ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư thường trực.

Ông Nguyễn Đức Trung sẽ kiêm chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho đến khi vị trí này được kiện toàn. Các phó chủ tịch tỉnh hiện nay gồm ông Lê Hồng Vinh (thường trực), Bùi Thanh An, Bùi Đình Long và Nguyễn Văn Đệ.

Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (16.490 km2), đứng thứ tư về quy mô dân số với hơn 3,3 triệu, nằm trên trục giao thông chính nối liền Bắc Nam và có hệ thống đường bộ, đường sắt phát triển, xuyên quốc gia. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của Nghệ An đạt 16.671 tỷ đồng, bằng 143,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đức Hùng