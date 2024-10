Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Chiều 26/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Thái Thanh Quý. Ông Hưng mong muốn ông Quý nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương về kinh tế xã hội.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng sự có mặt của ông Quý sẽ làm gia tăng sức mạnh của Ban.

Nhấn mạnh đây là dấu mốc đặc biệt trong quá trình phấn đấu, công tác của cá nhân, ông Thái Thanh Quý khẳng định sẽ dành tâm trí, sức lực, tiếp cận nhanh công việc, cùng tập thể Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Thái Thanh Quý 48 tuổi, quê Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế - chính trị. Ông từng làm Bí thư Đoàn Khối các cơ quan dân chính Đảng tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An từ tháng 10/2018, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ đầu năm 2020 và kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh từ tháng 7/2021.