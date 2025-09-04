Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam vắng mặt bất thường

Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo bặt vô âm tín hơn nửa năm, sau khi sang Mỹ lo tang sự cho con.

Ông Bảo, 49 tuổi, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), đã rời Việt Nam sang Mỹ tháng 2/2025. Kể từ đó, vài thành viên trong VBF và HMMAF phản ánh không thể liên lạc được với ông trong nhiều tháng liền.

Sự vắng mặt bất thường khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, bởi ông Bảo từng là gương mặt có ảnh hưởng lớn trong làng võ thuật, từng nhận đai danh dự WBA châu Á năm 2023 vì đóng góp cho sự phát triển của boxing Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) nhận đai danh dự WBA châu Á vì những đóng góp cho quyền Anh Việt Nam, tháng 10/2023 tại TP HCM. Ảnh: Kickfit

Cuối tháng 6, một trang tin Mỹ San Francisco Public Safety News đưa tin một người đàn ông tên "Bao Luu", trùng khớp với danh tính của ông Bảo, đã ra hầu tòa liên bang tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ vì bị Australia yêu cầu dẫn độ.

"Bao Luu" bị cáo buộc là người cầm đầu và giám sát một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hoạt động buôn bán ma túy từ căn cứ tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2017, ông cùng đồng phạm bị cho là đã tìm cách đưa tổng cộng 178 kg cocaine vào Australia.

Nếu bị dẫn độ và kết tội tại Australia, người này có thể đối diện mức án tù chung thân.

San Francisco Public Safety News là trang chuyên đưa tin về tình hình tội phạm ở San Francisco, ra đời tháng 12/2020. Mức độ uy tín của tờ này, theo công cụ đánh giá Gridinsoft, là 80 trên 100 điểm.

Trong khi thông tin từ Mỹ lan truyền mạnh mẽ, giới quyền Anh trong nước vẫn tỏ ra thận trọng. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, ông Nguyễn Duy Hùng nói đã nhiều lần liên lạc với ông Bảo tại Mỹ và nhận được chỉ đạo điều hành từ xa. Các giải đấu lớn như giải Các đội mạnh toàn quốc (Đắk Lắk, tháng 4/2025) hay giải Vô địch trẻ toàn quốc (Nam Định, tháng 7/2025) vẫn được tổ chức đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo ngành thể thao thừa nhận việc mất kết nối với Chủ tịch liên đoàn quyền Anh gây ảnh hưởng không nhỏ. Cục Thể dục Thể thao đã yêu cầu VBF tổ chức họp, phân công người tạm điều hành, đồng thời nhờ Bộ Công an và Bộ Ngoại giao xác minh tình hình pháp lý của ông Bảo tại Mỹ.

Một số nguồn tin trong nước cho rằng ông Bảo từng vướng vào mâu thuẫn dân sự với một nhóm người Việt tại Mỹ và vừa thắng kiện ở phiên sơ thẩm.

Hội nghị Ban chấp hành VBF lần 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại TP HCM. Nếu ông Bảo tiếp tục vắng mặt hoặc phải đối diện án dẫn độ, Liên đoàn sẽ phải sớm tìm giải pháp nhân sự thay thế để duy trì hoạt động.

Ông Bảo làm Chủ tịch VBF khóa II, từ ngày 15/10/2023. Ông sinh năm 1976, có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển quyền Anh và các môn võ ở Việt Nam. SSC là CLB quyền Anh chuyên nghiệp ra đời thuộc hàng sớm nhất Việt Nam, do ông làm Giám đốc điều hành.

Hoàng An (theo San Francisco Public Safety News)