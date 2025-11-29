Chủ tịch Laporta: 'Real bị bệnh cuồng bài xích Barca'

Tây Ban NhaChủ tịch Joan Laporta khẳng định Real mới là đội bóng được trọng tài ưu ái xưa nay và mắc chứng hoang tưởng, cuồng bài xích vì không chấp nhận thực tế Barca từng là hình mẫu của thế giới từ 2004 đến 2015.

Ngày 23/11, Florentino Perez tấn công Barca về vụ bê bối Negreira trong bài phát biểu ở cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Ông cảm thấy việc Barca trả cho cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha Enriquez Negreira hơn 9 triệu USD trong ít nhất 17 năm là bất thường dù với bất cứ lý do gì, đồng thời nhấn mạnh đó cũng là quãng thời gian mà Barca đạt được những thành tích thể thao tốt nhất ở giải quốc nội.

Đáp lại, Chủ tịch Barca quyết định không thể tiếp tục giữ im lặng. Làm khách mời trong một buổi ra mắt sách tại Andorra ngày 28/11, Laporta trực tiếp phản bác, khẳng định Perez và Real mắc chứng "barcelonitis" (nghĩa là ám ảnh với Barca).

Perez (trái) và Laporta trao đổi trước một cuộc đối đầu giữa Real và Barca.

"Tôi nghĩ họ đang việt vị", vị chủ tịch 63 tuổi bắt đầu chỉ trích. "Có vẻ như họ cứ phải nhắc đến Barca để biện minh cho một điều gì đó không rõ ràng. Họ tìm cách xuất hiện mọi lúc trong quá trình tố tụng vụ Negreira, kéo dài vụ việc như kéo kẹo cao su vì họ biết chẳng có gì ở đó cả, nhưng đó là cách để biện hộ cho một điều không đúng sự thật: Barca chưa bao giờ mua trọng tài và nói chung trọng tài không ưu ái Barca. Từ xưa đến nay, ai cũng thấy, các trọng tài chỉ ưu ái Real".

Khi trở lại ghế chủ tịch Barca năm 2021, Laporta từng là đồng minh thân thiết của Perez. Ông là đối tác chính của Chủ tịch Real trong dự án Super League, đồng thời cũng nhờ mối quan hệ của người đồng cấp mà đạt thỏa thuận với quỹ đầu tư Sixth Street về việc ứng trước tiền bản quyền truyền hình, thay vì ký vào thỏa thuận CVC theo mong muốn của Chủ tịch La Liga Javier Tebas.

Laporta thậm chí từng biết ơn Real và Perez sau vụ đăng ký thành công Dani Olmo ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025. "Tôi sẽ không kể chi tiết cuộc trò chuyện với ông Perez và các chủ tịch khác. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi biết ơn các CLB không chống lại Barca. Giữa tôi và Perez là không khí hòa thuận", người đứng đầu CLB Catalonia từng phát biểu. Dẫu vậy, vụ Negreira luôn đặt họ ở hai đầu chiến tuyến. Real tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

"Chẳng cần đi đâu xa, ngay vòng đấu 13 của La Liga vừa rồi, Real ghi hai bàn thắng mà theo tôi rõ ràng Bellingham để bóng chạm tay, còn bàn kia thì Vinicius làm gãy mũi thủ thành đối phương, hai bàn đó không được công nhận thì giờ Barca đã lên đầu bảng rồi", Laporta phản pháo. "Real mắc chứng hoang tưởng, cuồng bài xích chống lại giai đoạn đẹp nhất lịch sử Barca. Họ không chấp nhận được việc Barca là biểu tượng toàn cầu từ 2004 đến 2015, thời kỳ chúng tôi thống trị tuyệt đối, và giờ họ tìm đủ lý do vu vơ. Vì vậy, đừng tìm cớ để đổ lỗi cho sự thua cuộc".

Chưa rõ Perez giờ có thật sự đưa Laporta vào danh sách kẻ thù hay không. Nhưng Javier Tebas thì có. Và Laporta không ngần ngại đứng về phía Chủ tịch La Liga. "Sau những phát ngôn của Perez tại Đại hội đồng, tìm cách tấn công chủ tịch La Liga, tôi buộc phải nghĩ xấu. Tôi từng có lúc hợp lúc tan với Tebas, ông ấy là người cao thượng và sống hết mình vì công việc. Chúng tôi có mối quan hệ bình thường, không phải đặc quyền vì chúng tôi cũng không đòi hỏi điều đó. Còn Real thì đối đầu với La Liga và bị ám ảnh bởi việc lật đổ ông ấy để thay vào một người mà chiến lược đó không khiến tôi yên tâm. Tebas làm tất cả những gì có thể vì lợi ích tốt nhất của giải đấu", Chủ tịch Barca kết luận.

Hoàng Thông (theo El Pais và Mundo Deportivo)