Chủ tịch La Liga: 'Yamal lỡ Quả Bóng Vàng vì còn quá trẻ'

Tây Ban NhaTheo Javier Tebas, tiền đạo Lamine Yamal nhận Kopa Trophy thay vì Quả Bóng Vàng 2025 do mới 18 tuổi.

"Nếu Yamal nhiều hơn 23 tuổi, chắc chắn cậu ta đã giành Quả Bóng Vàng. Nhưng vì còn quá trẻ, người ta trao cho cậu ấy Kopa Trophy", ESPN dẫn lời Tebas hôm 23/9.

Tạp chí France Football tổ chức trao Quả Bóng Vàng từ năm 1956. 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp FIFA bỏ phiếu bình chọn. Các tiêu chí để bầu gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair play.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo De Lima đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất được vinh danh, khi giành Quả Bóng Vàng 1997 (21 tuổi 96 ngày).

Lamine Yamal trên bục phát biểu khi nhận Kopa Trophy trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 của France Football tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: FC Barcelona

Trong gala trao giải Quả Bóng Vàng tại nhà hát Chatelet, Paris hôm 22/9, Yamal về thứ hai sau Ousmane Dembele của PSG.

Ngôi sao người Pháp ghi 35 bàn sau 53 trận, góp công lớn giúp PSG giành cú ăn bốn gồm Champions League, Ligue 1, Cup Quốc gia và Cup Liên đoàn. Trong khi đó, Yamal có 18 bàn sau 55 trận, cùng Barca vô địch La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha, nhưng dừng bước ở bán kết Champions League trước Inter.

Nhưng Yamal vẫn làm nên lịch sử khi lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới. Nhà vô địch Euro 2024 phá vỡ chu kỳ "mỗi năm một chủ nhân" từ khi giải thưởng được France Football trao lần đầu năm 2018.

Tebas cho rằng kết quả này chưa phản ánh đúng tầm vóc của Yamal, nhưng tin việc cầu thủ Barca đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. "Nếu Yamal tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, tôi không nghi ngờ gì việc cậu ấy sẽ sớm nâng Quả Bóng Vàng", chủ tịch La Liga nhấn mạnh.

Chủ tịch Barca Joan Laporta nhận định Champions League mới là yếu tố quyết định. Ông cho rằng thành tích vượt trội của PSG ở đấu trường châu Âu giúp Dembele chiếm ưu thế trong cuộc bình chọn.

HLV Hansi Flick thì tiết lộ đã nói chuyện với Yamal và tin học trò sẽ có động lực lớn để tranh Quả Bóng Vàng 2026. "Dembele cũng xứng đáng với danh hiệu, và Yamal chấp nhận điều đó", HLV người Đức nói trong buổi họp báo trước trận gặp Real Oviedo ở vòng 6 La Liga. "Nhưng cậu ấy vẫn đầy khát khao và chắc chắn sẽ có cơ hội. Yamal sẽ sớm trở lại, và mọi thứ đều rất hứa hẹn".

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)