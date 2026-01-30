Chủ tịch Hội đồng châu Âu ăn bún riêu, chả cá tại Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thưởng thức các món ăn truyền thống tại hai nhà hàng ẩm thực Việt trong chuyến thăm chính thức Hà Nội.

Hai nhà hàng có vinh dự tiếp đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gồm Madame Hien (phố Hàng Bè) và Spices Villa (phố Lý Nam Đế). Ông Costa ghé nhà hàng Madame Hien vào tối 28/1 và nhà hàng còn lại vào trưa 29/1.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, quản lý nhà hàng Madame Hien, cho biết cách đó khoảng một tuần, ba khách nước ngoài tới dùng bữa, sau đó trao đổi về việc sẽ có một đoàn khách VIP tới ăn tối hôm 28/1, bao gồm ông Costa.

Nhóm "tiền trạm" chọn set "36 phố phường" cho bữa tối 28/1, gồm các món đặc trưng như bún riêu, chả cá, bún chả cùng khai vị (nộm, nem, bánh cuốn) và tráng miệng là chanh dây đông lạnh. Đoàn chọn nước mắm để chấm thay vì mắm tôm, một thành viên bị dị ứng hải sản được phục vụ thịt gà thay thế.

Ông Costa (thứ hai, bên phải) chụp ảnh với các nhân viên nhà hàng Madame Hien. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi không áp lực vì từng đón nhiều khách VIP trước đây như Tổng thống Pháp hay cựu Thủ tướng Đức", bà nói.

Tối 28/1, bữa ăn được sắp xếp tại tầng một với 4 bàn cho 16 người. Khi đoàn xe đến nhà hàng, một số người nhận ra ông Costa nên chào hỏi, ông cũng đáp lại với các cử chỉ thân thiện. Ngoài các món đã chọn sẵn, ông Costa tự xem thực đơn và gọi bia uống kèm.

Hai món nổi bật nhất trong set là bún riêu, được bếp trưởng biến tấu thêm với tôm bọc sả thơm và chả cá được nướng trên than hoa. Khi khách tới, họ đảo cùng hành lá, thì là để món ăn nóng hổi.

Theo bà Yến, phản ứng của ông Costa với mỗi món ăn đều tích cực. Bên cạnh thìa, dĩa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng dùng đũa gắp thức ăn khá thành thạo.

Bữa tối kéo dài hai tiếng và toàn bộ món đều được đoàn khách thưởng thức trọn vẹn, cho thấy họ yêu thích trải nghiệm ẩm thực này. Bà Yến nói việc được phục vụ các đoàn khách VIP cũng là cách quảng bá ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trưa 29/1, ông Costa dùng bữa tại Spices Villa. Theo ông Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, quản lý nhà hàng, bữa ăn được lên kế hoạch vào ngày 27/1, tương đối gấp rút nhưng nhà hàng vẫn chuẩn bị chu đáo.

Không gian dùng bữa trưa của ông Costa tại Spices Villa. Ảnh: NVCC

Ban đầu, người đặt bàn chỉ thông báo sẽ có một "lãnh đạo cấp cao" của châu Âu đến dùng bữa, không tiết lộ chức danh cụ thể. Phía nhà hàng biết danh tính vị khách sau khi tự tìm hiểu thông tin và đối chiếu với lịch trình chuyến thăm chính thức của ông Costa tại Việt Nam.

Nhà hàng gợi ý tạm dừng đón khách để đảm bảo riêng tư nhưng ông Costa muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, Spices Villa vẫn đón hàng chục thực khách trong trưa 29/1. Tuy nhiên, bộ phận an ninh yêu cầu kiểm tra toàn bộ thông tin về những nhân viên sẽ phục vụ.

Trước giờ ăn một tiếng, lực lượng an ninh có mặt để kiểm tra thực phẩm. Đội an ninh thậm chí kiểm tra các chi tiết nhỏ như đèn trang trí treo trên cây, hỏi rõ về phương thức treo để đảm bảo không có rủi ro rơi rụng gây mất an toàn. Theo quan sát của ông Kiệt, ít nhất 20 cảnh vệ đứng chốt bên ngoài để bảo vệ, một số ngồi ở các bàn xung quanh để quan sát.

Đoàn xe đưa ông Costa tới Spices Villa. Ảnh: NVCC

Ông Costa dùng bữa tại khu vực sân sảnh tầng một của nhà hàng - bên trong căn biệt thự Pháp cổ. Nhà hàng phục vụ các món ăn thuần Việt nhưng được trình bày theo phong cách châu Âu để phù hợp với khách quốc tế. Mở cửa từ tháng 3/2025, nhà hàng đã phục vụ một số đoàn khách ngoại giao tới dùng bữa và nhận được phản hồi tốt.

Đoàn khách gọi theo set gồm salad rau muống bò cháy tỏi, salad gà xé hoa chuối, nem ba miền, gà kẹp sả lá chanh, bò lúc lắc bánh bao chiên cùng tôm kho tộ tiêu xanh. Ông Costa chỉ dùng ba món đầu trong set, sau đó gọi riêng một số món khác trong thực đơn để thưởng thức.

Đại diện nhà hàng cho biết vị Chủ tịch hài lòng với hương vị các món ăn. Kết thúc bữa ăn, ông Costa dành thời gian giao lưu với nhân viên lễ tân và đặc biệt yêu cầu gặp bếp trưởng để trực tiếp chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm.

Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) kể từ tháng 12/2024. Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU.

Chuyến thăm của ông Costa đến Việt Nam diễn ra ngày 28-29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Đây là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần thứ hai của một lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU), sau chuyến thăm năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy. Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990.

Tú Nguyễn