Chủ tịch Đồng Tháp được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Vĩnh Long

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định điều động nhân sự của Ban Bí thư được công bố chiều 17/11, tại Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông Trần Trí Quang được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Lữ Quang Ngời đã được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Quang, 48 tuổi, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cũ) là thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông. Ông từng giữ các chức vụ: cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thành Tâm (phải), Phó ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Trí Quang, chiều 17/11. Ảnh: An Bình

Hồi tháng 7, khi tỉnh Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang, ông Quang được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới rộng 6.263 km2 dân số hơn 3,3 triệu (lần lượt xếp thứ năm và ba ở miền Tây); 124 xã, phường.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân 5,58%; quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 288.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 85 triệu đồng. Địa phương đặt mục tiêu nhiệm kỳ tới trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc điều động ông Quang nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, tất cả chủ tịch tỉnh thành không phải người địa phương.

An Bình