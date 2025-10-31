Tất cả chủ tịch tỉnh sẽ không là người địa phương trong năm 2025

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương bố trí toàn bộ chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải người địa phương.

Ngày 31/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm vụ thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy sớm hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc; kiện toàn, phân công các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, sở, ngành.

Công tác cán bộ phải được tiến hành dân chủ, công khai, công tâm, khách quan; việc đánh giá cần dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể. 100% chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và chánh thanh tra tỉnh không được là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Chân dung 34 chủ tịch UBND tỉnh thành hiện nay. Đồ họa: Hoàng Khánh

Thường trực các Tiểu ban được giao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý từ đại hội đảng các cấp, đại biểu Quốc hội, nhân dân, trí thức, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Hội nghị Trung ương 15; đồng thời tiếp tục chuẩn bị nội dung nhân sự và điều kiện tổ chức Đại hội 14.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng kết luận về tình hình hoạt động của bộ máy chính trị và chính quyền hai cấp, yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng cán bộ. Cấp xã được yêu cầu tiếp tục củng cố, khắc phục hạn chế. Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phải hoàn thiện thể chế về hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, tài sản, đất đai, quy hoạch, trụ sở; loại bỏ thủ tục không cần thiết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí số hóa tài liệu, đầu tư cơ sở vật chất ưu tiên vùng khó khăn; Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đồng bộ phần mềm, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối trong các cơ quan, tổ chức, hội quần chúng phải hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, tiếp xúc cử tri Hà Nội cuối tháng 9, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương đã cơ bản hoàn thành ở cấp xã, tỉnh. Theo lãnh đạo Đảng, chủ trương này hiện áp dụng với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án, viện trưởng viện kiểm sát và sẽ mở rộng sang chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra, nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch, hạn chế tiêu cực, cục bộ.

Đến nay, toàn quốc đã hoàn thành việc bố trí tất cả bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 không phải người địa phương.

Vũ Tuân