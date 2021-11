Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm khóc, xin tòa 'công bằng'

TP HCMTự bào chữa, Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) khóc, cho rằng đầu tư vào dự án khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn là hợp pháp.

Ngày 30/11, sau khi bị VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo kêu oan, Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) tự bào chữa, sau khi được luật sư đưa ra quan điểm bảo vệ.

Bà Thuý đề nghị HĐXX xem xét "một cách công bằng", chấp nhận kháng cáo của mình, tuyên không phạm tội và hủy quyết định thu hồi số tiền gần 190 tỷ đồng đã góp vốn thực hiện dự án tại 8-12 Lê Duẩn.

Bản án sơ thẩm xác định Thuý đã tác động cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài (69 tuổi) để ông giao và cho thuê khu đất 5.000 m2 số 8-12 Lê Duẩn (quận 1) sai pháp luật. Sau khi cho Thuý góp vốn 30% (190 tỷ đồng) tham gia thực hiện dự án khách sạn 5 sao và trở thành Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Lavenue, ông Tài chỉ định áp dụng hai hình thức giao và cho thuê đất cho công ty này, hoàn thành chuyển dịch quyền sở hữu khu nhà đất từ Nhà nước sang tư nhân. Tòa đã tuyên buộc thu hồi số tiền vốn góp này với lý do đây "là tiền thực hiện hành vi phạm tội".

"Tôi là công dân sống tuân thủ pháp luật. Số tiền tôi góp vốn để đầu tư dự án khách sạn 5 sao là tiền hợp pháp của gia đình. Tòa sơ thẩm tuyên như vậy là rất vô lý", bị cáo Thúy nói, thêm rằng gia đình mình đã có nhiều năm trong lĩnh vực quản lý khách sạn tại Hội An nên mong muốn mở rộng đầu tư vào dự án tại TP HCM là chính đáng và hợp pháp.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tự bào chữa cho mình. Ảnh: Hải Duyên

Theo bà Thuý, quy trình góp vốn đầu tư vào dự án nếu có sai thì thuộc các cơ quan Nhà nước chứ không phải do mình. Bị cáo không tác động, tạo sức ép gì nên việc tòa sơ thẩm cáo buộc bà có vai trò đồng phạm với ông Tài là không đúng.

"Tôi không biết mình có lỗi gì trong việc này. Là doanh nghiệp, tôi có quyền đầu tư, được thuê, giao đất để kinh doanh. Suốt 10 năm qua, số vốn chúng tôi góp đã nộp cho Nhà nước sử dụng trong khi dự án chưa thể thực hiện. Vậy ai mới là người hưởng lợi", Thúy khóc, trình bày thêm, ngoài số tiền nghĩa vụ đã nộp cho Nhà nước thì bản thân phải hủy rất nhiều thỏa thuận với các nhà đầu tư nước ngoài.

"Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mong HĐXX xem xét, để đảm bảo sự công bằng cho tôi... Đây là cơ hội cuối cùng tôi được đứng trước tòa để nói điều này", chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm đề nghị.

Trước đó, bào chữa cho bà Thúy, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, cũng cho rằng không có chứng cứ vật chất nào chứng minh thân chủ thành lập Công ty Hoa Tháng Năm với mục đích giành quyền đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn và là "phương thức để thực hiện hành vi phạm tội" như nhận định của ấp sơ thẩm.

Theo luật sư, cấp sơ thẩm nhận định năng lực tài chính của nhà đầu tư căn cứ vào vốn điều lệ, vốn đã góp so với tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là không phù hợp với thực tế. Bởi, năng lực tài chính của doanh nghiệp còn được thể hiện bằng khả năng huy động vốn bổ sung trong quá trình hoạt động. Trên thực tế, khi góp vốn vào Công ty cổ phần Lavenue để thực hiện dự án, Công ty Hoa Tháng Năm đã góp đủ. Trong khi đó, cùng một hành vi, song 4 công ty thuộc Bộ Công thương ngay sau đó chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho công ty khác để hưởng lợi, thì không bị xem xét...

Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng cáo buộc bà Thúy đồng phạm với ông Tài là không thuyết phục, không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh có sự bàn bạc giữa thân chủ với ông Tài và các bị cáo khác. Việc bà Thúy gửi văn bản đề xuất tham gia dự án với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty Lavenus và thực hiện ý chí của các cổ đông chứ không phải tư cách cá nhân.

"Ông Tài ký quyết định giao, cho thuê 8-12 Lê Duẩn cho doanh nghiệp là căn cứ vào sự tham mưu của các sở ngành chứ không phải do Thúy tác động", luật sư Trạch nói và cho rằng thân chủ không có lỗi, đề nghị HĐXX tuyên bà không phạm tội, đồng thời huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp tịch thu gần 190 tỷ đồng.

Trong phiên làm việc hôm qua, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của bà Thúy vì cho rằng "không có căn cứ"; bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của ông Tài và các bị cáo khác. Đồng thời, Viện đề nghị tòa phúc thẩm xác định lại thiệt hại trong vụ án là giá trị quyền sử dụng đất 8-12 Lê Duẩn vào thời điểm khởi tố vụ án là 2.554 tỷ đồng. Do Công ty Lavender đã nộp ngân sách 647 tỷ đồng, nên thiệt hại còn 1.927 tỷ, chứ không phải là 252 tỷ đồng như cách tính của toà sơ thẩm.

Hồi tháng 9 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tài 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Với vai trò đồng phạm, Thuý lĩnh 5 năm tù; các bị cáo khác nhận từ 3 đến 5 năm tù.

Toà xác định thiệt hại trong vụ án là giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm thực hiện hành vi giao đất - tương đương 900 tỷ đồng. Do Do Công ty Lavender đã nộp ngân sách 647 tỷ đồng nên thiệt hại còn lại là 252 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vụ án đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khu đất được thu hồi trả lại cho Nhà nước nên chỉ còn thiệt hại hơn 4,7 tỷ - là phần chênh lệch giá trị căn nhà trên đất.

Toà phúc thẩm sẽ tuyên án vào ngày mai, 1/12.

