Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho bị truy nã đặc biệt vì nhận hối lộ

Hà NộiÔng Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, bị truy nã đặc biệt để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Ngày 11/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã phát lệnh truy nã đặc biệt với ông Nghị, 44 tuổi, trú tại K2-17 Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.

Đây là diễn biến mới trong quá trình C03 điều tra vụ án mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm để xuất sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Ông Nghị từng tham gia nhiều hoạt động, hội thảo liên quan đến tiêu chuẩn nông sản, VietGAP. Ông cũng có nhiều phát biểu tại các diễn đàn chuyên ngành theo hướng đẩy chất lượng sản phẩm và công nghệ kiểm định ở cấp doanh nghiệp và địa phương.

Hôm 3/11, C03 đã có quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Nghị để điều tra hành vi Nhận hối lộ. Sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSND Tối cao, C03 cùng Công an phường Hưng Phú thực hiện tống đạt quyết định tố tụng thì phát hiện bị can đã bỏ trốn.

C03 yêu cầu bị can Nghị tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án.

Ông Hoàng Bá Nghị khi chưa bị khởi tố. Ảnh: NhoNho

Theo C03, qua nắm tình hình đã phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm. Hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Ngày 5/11, C03 đã khởi tố Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Retaq; Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech, cùng 5 người của Công ty Nho Nho là Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc trung tâm kiểm nghiệm và Nguyễn Trường, Phó giám đốc trung tâm kiểm nghiệm, để điều tra tội Nhận hối lộ.

Với cáo buộc Đưa hối lộ, C03 khởi tố Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc và Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Cùng vụ án, 3 người bị điều tra tội Môi giới hối lộ là Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đăk Lăk.

Duy nhất ông Phạm Thành Trí bị cáo buộc Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị can Trần Đăng Ninh, Nguyễn Mạnh Duy, Hoàng Bá Nghị, Lê Sỹ Nghị, Nguyễn Trường, Vũ Đức Hải (từ trái qua, từ trên xuống). Ảnh: Bộ Công an

Hiện Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc công nhận, năng lực khoảng 3.200 mẫu mỗi ngày. Song do cao điểm thu hoạch, nhiều đơn vị vận hành hết công suất dẫn tới thiết bị hỏng hoặc hết hạn định kỳ, phải xin cấp lại giấy phép. Từ 1/7, việc này được phân cấp cho địa phương, nhưng thủ tục còn vướng nên tiến độ chậm.

Phạm Dự