8 giám đốc bị bắt trong đường dây mua bán giấy kiểm nghiệm sầu riêng

Hà Nội8 giám đốc cùng 9 người bị khởi tố với cáo buộc mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm để xuất sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Ngày 5/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Các bị can Trần Đăng Ninh, Nguyễn Mạnh Duy, Hoàng Bá Nghị, Lê Sỹ Nghị, Nguyễn Trường, Vũ Đức Hải (từ trái qua, từ trên xuống). Ảnh: Bộ Công an

C03 đã khởi tố Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Retaq; Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech, cùng 5 người của Công ty Nho Nho là Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc trung tâm kiểm nghiệm và Nguyễn Trường, Phó giám đốc trung tâm kiểm nghiệm, để điều tra tội Nhận hối lộ.

Với cáo buộc Đưa hối lộ, C03 khởi tố Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc và Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Các bị can Nguyễn Thị Yến Nhi, Hà Thị Thủy, Đỗ Ngọc Trung, Vũ Thành Trung (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Cùng vụ án, 3 người bị điều tra tội Môi giới hối lộ là Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đăk Lăk.

Ông Phạm Thành Trí bị cáo buộc Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Công an bắt tạm giam 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trung, Phúc và Yến Nhi.

Ông Phạm Thành Trí. Ảnh: Bộ Công an

Theo C03, qua nắm tình hình đã phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm. Hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Tháng 9, Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD nhập sầu riêng Việt, tăng 67,7% so với tháng trước và chiếm tới 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Lũy kế 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 2,8 tỷ USD. Trong đó, 9 tháng, đạt hơn 972 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ.

Hiện Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc công nhận, năng lực khoảng 3.200 mẫu mỗi ngày. Song do cao điểm thu hoạch, nhiều đơn vị vận hành hết công suất dẫn tới thiết bị hỏng hoặc hết hạn định kỳ, phải xin cấp lại giấy phép. Từ 1/7, việc này được phân cấp cho địa phương, nhưng thủ tục còn vướng nên tiến độ chậm.

Phạm Dự