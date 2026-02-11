Chủ tịch CLB của Ronaldo sắp mất chức

Chủ tịch Hội đồng quản trị CLB Al Nassr, Abdullah Al Majid sắp bị Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) miễn nhiệm sau những mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo.

Theo nhật báo Al-Riyadh ngày 10/2, nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ kéo dài và các quyết định gây tranh cãi về quyền hạn điều hành. Chủ tịch Al Majid cũng từng công khai chê trách CEO Jose Semedo và HLV Jorge Jesus. Phát biểu này khiến những người Bồ Đào Nha ở Al Nassr, gồm Semedo, Giám đốc thể thao Simao Coutinho, HLV Jorge Jesus và đội trưởng Ronaldo không hài lòng.

Ronaldo và Chủ tịch Abdullah Al Majid trong thông báo gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025. Ảnh: Al Nassr

Cuộc thanh trừng của PIF bắt đầu từ việc Tổng thư ký Hội đồng quản trị, Mohammed Al-Skeet nộp đơn từ chức. Al-Skeet giải thích quyết định rời ghế bằng lý do cá nhân, nhưng không nói chi tiết.

PIF sắp khôi phục toàn bộ quyền hạn hành chính và tài chính cho Semedo cùng Coutinho. Hai nhân vật này được bổ nhiệm hè 2025, nhờ quan hệ lâu năm với Ronaldo. Trước đó, CEO Majed Al-Jamaan và Giám đốc thể thao Fernando Hierro bị cách chức do mâu thuẫn với Ronaldo.

PIF là Quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới, với khối tài sản khoảng 1.000 tỷ USD, theo Forbes, sở hữu 75% cổ phần của bốn đội bóng lớn tại Saudi Pro League, trong đó có Al Nassr. Họ phân công một hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của đội bóng, đứng đầu là chủ tịch Al Majid. CEO và Giám đốc thể thao dưới quyền chủ tịch này.

Từ ngày 31/12/2025, quyền hạn của Semedo và Coutinho bị đóng băng, các quyền chi tiêu tài chính bị thu hồi và tập trung về ủy ban điều hành do hội đồng phê duyệt. Quyết định này khiến nhiều hoạt động quản lý và chuyên môn của đội bóng bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch chuyển nhượng và vận hành đội một.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, đại diện PIF đã làm việc với Ronaldo hôm 8/2. Theo báo Arab Kooora, thủ quân Al Nassr nhận được cam kết rằng các vấn đề tồn đọng sẽ được xử lý, đặc biệt là việc thanh toán các khoản lương và phụ cấp còn nợ đối với nhân viên CLB.

Tiền đạo 41 tuổi đưa ra hàng loạt số liệu so sánh, từ số lượng ngoại binh đến giá trị chuyển nhượng của Al Nassr so với các CLB hàng đầu khác ở Arab Saudi. Anh nhận xét Al Nassr không có bản hợp đồng đáng chú ý nào trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, ngoài việc chiêu mộ một nội binh và một tuyển thủ Iraq với chi phí thấp.

Quan trọng hơn, Ronaldo chỉ rõ rằng đội ngũ làm việc của anh tại Al Nassr từng đạt thỏa thuận với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng các thương vụ đổ bể vì quyền hạn của họ bị hạn chế. Đại diện PIF đã bị thuyết phục và hỏi thẳng về yêu cầu cụ thể. Ronaldo trả lời là "khôi phục toàn bộ quyền lực cho Semedo và Coutinho, đồng thời loại bỏ những cá nhân cản trở công việc của họ". PIF được cho đồng ý đề xuất của siêu sao Bồ Đào Nha.

Sau cuộc gặp, khủng hoảng được cho là đã hạ nhiệt. Ronaldo quay lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ tái xuất trong trận gặp Al-Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League tối 14/2.

