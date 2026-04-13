Chủ rạp phim Galaxy Cinema thoát lỗ

Sau 4 năm liên tiếp lỗ hàng trăm tỷ, Galaxy Entertainment Holding - chủ chuỗi rạp chiếu phim Galaxy Cinema - có lãi hơn 40 tỷ đồng năm 2025.

Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Galaxy Entertainment Holding cho biết lợi nhuận sau thuế đạt gần 40,3 tỷ đồng. Mức này cải thiện mạnh so với khoản lỗ hơn 126 tỷ đồng của năm 2024.

Lần đầu tiên kể từ khi họ công bố thông tin năm 2021, lợi nhuận ghi nhận mức dương. Tuy nhiên, họ vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 250 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Galaxy EE tăng nhẹ lên hơn 454,3 tỷ đồng nhờ giảm lỗ lũy kế. Ngoài ra, ở kỳ này, các công ty con cũng kinh doanh có lãi, mang về hơn 231 tỷ đồng lợi tức.

Tổng nợ phải trả của Galaxy Entertainment Holding giảm hơn 19%, xuống còn khoảng 994 tỷ đồng. Phần lớn là các khoản nợ phải trả khác, trong khi nợ vay tài chính chỉ còn hơn 146 tỷ đồng, toàn bộ đều là vay ngân hàng.

Năm qua, công ty đã tất toán 2 lô trái phiếu được phát hành từ năm 2021, lãi suất 12% mỗi năm. Họ tốn khoảng 21 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Chủ rạp chiếu phim Galaxy Cinema có lợi nhuận dương càng khẳng định thêm sức phục hồi và phát triển của ngành. Trước đó, CGV Việt Nam báo doanh thu đạt khoảng 253,6 tỷ won trong năm 2025, tương đương 4.689 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động cũng đạt kỷ lục khoảng 37,4 tỷ won, tương đương 691,5 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết kết quả trên đến từ việc thị trường điện ảnh nói chung và phim nội địa nói riêng tăng trưởng mạnh trong năm qua.

Tại hội nghị đối tác chiến lược hồi giữa tháng 3, CGV Việt Nam công bố số liệu tổng doanh thu phòng vé năm 2025 của toàn thị trường đạt 5.593 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước đó. Nếu so với thời điểm trước dịch (năm 2019), mức này tăng hơn 35%. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử ngành điện ảnh.

Doanh thu đạt được nhờ hơn 70 triệu vé xem phim được bán ra trong năm trước. Tổng lượt vé tăng 29% so với năm 2024 và cũng đạt mức cao chưa từng có. Động lực chính đến từ nguồn cung phim nội địa phong phú, chiếm lĩnh và trở thành đầu tàu của toàn ngành điện ảnh. Nhóm này đã tăng trưởng mạnh từ mức chỉ chiếm 25% tổng doanh thu phòng vé năm 2016, lên 62% vào năm 2025.

Bên trong một rạp chiếu phim của Galaxy Cinema tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Galaxy Cinema

Công ty cổ phần Galaxy Entertainment Holding đang vận hành nhiều đơn vị như nhà sản xuất phim Galaxy Production, phân phối phim Galaxy Studio, rạp chiếu phim Galaxy Cinema, nền tảng chiếu phim trực tuyến Galaxy Play, nền tảng học trực tuyến Galaxy Education...

Doanh nghiệp này được nhiều người biết đến khi đứng sau chuỗi rạp chiếu phim Galaxy Cinema - một trong những công ty tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh, được thành lập từ năm 2003. Họ đang sở hữu 25 cụm rạp, tập trung nhiều nhất ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Thời gian gần đây, Galaxy Entertainment Holding được các công ty chứng khoán và đơn vị phân tích dự đoán nằm trong nhóm các doanh nghiệp có niềm tăng niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa bình luận chính thức về việc này.

Tất Đạt