Chủ quán mặc cổ phục, trêu ghẹo khách bằng giọng phim TVB

Lâm ĐồngQuán cà phê nổi tiếng nhờ những màn đối đáp hài hước giữa chủ quán và khách, nhiều người ví "như đang xem một bộ phim TVB ngoài đời thật".

Quán Happy Hill Đà Lạt, nằm trên đường Hoa Phượng Tím, phường Xuân Hương, nổi lên sau loạt video ghi lại cảnh chủ quán Kim Hương hóa thân phong cách bộ phim kiếm hiệp Hong Kong (TVB) và tương tác ngẫu hứng với khách thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Chủ quán Kim Hương mặc trang phục cổ trang trong khuôn viên quán cà phê Happy Hill. Ảnh: NVCC

"Sao mà dễ thương, có dịp tới Đà Lạt nhất định phải ghé thử", người dùng Thảo Nhi bình luận. "Vừa xinh, vừa giỏi vừa duyên" là bình luận của Nguyễn An. Nhiều người nói thích thú vì tài hoạt ngôn và chất giọng đậm chất phim Hong Kong của quán. Trong khi đó, một số khác trêu chủ quán nên nghỉ bán cà phê để đi đóng phim vì "nghề chọn người".

Chị Hương cho biết quán mở đã 8 năm, nhưng phong cách trêu ghẹo và đăng video có từ đầu năm nay. Ý tưởng hóa trang xuất phát từ dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh trước đó. Một lần mặc thử cho vui, chị nhận thấy phù hợp không khí quán nên tiếp tục phát triển thành điểm nhấn. Từ giữa tháng 10, những video ngẫu hứng được đăng tải và lan truyền mạnh sau đó.

"Tôi vui vì các video được đón nhận và phần nào giúp quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt", chị Hương nói.

Quán cà phê hút khách nhờ chủ trêu ghẹo bằng giọng phim TVB Chủ quán tương tác và trêu đùa với khách khi đến quán cà phê. Video: NVCC

Theo nữ chủ quán, lúc đầu khá ngại vì sợ "lố" nhưng phản ứng tích cực của khách giúp chị tự tin hơn. Mọi tình huống trong video đều là ứng biến tự nhiên, không có kịch bản. Tuy vậy, nữ chủ quán luôn quan sát thái độ từng vị khách, chỉ trêu khi họ vui vẻ để tránh gây khó chịu, phản cảm.

Mỗi sáng mở cửa, chị Hương tự chuẩn bị trang phục, trang điểm và làm tóc để "nhập vai". Ngoài giọng lồng tiếng phim Hong Kong thập niên 90, cô có thể chuyển đổi linh hoạt giọng Bắc - Trung - Nam, bắt chước giọng một số nghệ sĩ và giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung. Hiện chủ quán còn tự học thêm tiếng Hàn vào buổi tối để tăng khả năng tương tác với khách quốc tế.

Lượng khách nhiều năm qua đến quán khá ổn định. Chị Hương thừa nhận sự hài hước chỉ là chất xúc tác, điều giữ khách quay lại vẫn là không gian và dịch vụ. Quán gồm 250 chỗ, không gian trang trí hàng nghìn bông cẩm tú cầu đủ màu, tiểu cảnh được thay đổi liên tục để phục vụ nhu cầu chụp ảnh. "Đà Lạt cạnh tranh lắm, "kinh doanh quán cà phê check in rất nhiều. Việc khách quay lại là may mắn lớn", chị Hương nói.

Chủ quán cho biết thêm không gian quán với nhiều góc "sống ảo" hướng ra Hồ Tuyền Lâm và mức giá từ 40.000 đến 55.000 đồng cũng là yếu tố giúp quán trong hẻm vẫn thu hút khách.

"Sự vui vẻ phải đi cùng sản phẩm tốt thì may ra mới giữ chân được du khách", chị Hương nói.

Tuấn Anh