'Chủ quan khiến tôi mất trăm triệu sửa xe thủy kích'

Bài học xương máu cho những chủ phương tiện liều mình điều khiển ôtô qua đường ngập nước.

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Trong lúc di chuyển, tôi chủ quan nghĩ rằng mức nước ngập chỉ ngang bánh xe thì vẫn có thể đi qua được đoạn qua hầm chui dân sinh đại lộ Thăng Long, chiều 3/10. Tuy nhiên, thực tế lại không hề đơn giản như vậy.

Khi xe lao vào vùng nước sâu, phần mũi xe tạo sóng nước dồn về phía trước, khiến nước tràn vào cổ hút gió của động cơ. Hậu quả là xe bị chết máy giữa dòng. Từ đó, hàng loạt rủi ro xảy ra:

Thứ nhất, nếu cố đề nổ lại, rất dễ dẫn đến hiện tượng thủy kích, khiến tay biên bị gãy - lỗi nghiêm trọng nhất của động cơ.

Thứ hai, khi xe bị ngập lâu, nước có thể xâm nhập vào các hộp điều khiển điện tử (ECU, ABS, hộp cầu chì...), gây chập điện hoặc hỏng vi mạch - hậu quả kéo dài, khó khắc phục triệt để.

Thứ ba, nội thất bị ẩm mốc, đặc biệt là mút cách âm, sàn xe và ghế, khiến xe có mùi khó chịu, giảm giá trị sử dụng lâu dài.

Xe Mercedes C250 bị thủy kích khi cố đi qua đường ngập ngày 3/10. Ảnh: Trung Dũng

Hiện tại, chiếc Mercedes C250 của tôi phải nằm xưởng dài ngày. Chi phí khắc phục dự kiến hơn 100 triệu đồng, mà vẫn chưa chắc ổn định hoàn toàn, bởi hệ thống điện trên dòng xe Đức rất phức tạp. Còn việc mua xe mới thì chưa nằm trong khả năng tài chính. Một bài học đắt giá cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lỗi có thể xảy ra khi lái xe qua vùng ngập nước

Theo các kỹ sư ôtô, hiện tượng thủy kích xảy ra khi nước lọt vào buồng đốt trong quá trình piston nén. Nước không thể nén như không khí nên sẽ làm con đội, tay biên hoặc trục khuỷu bị cong hoặc gãy ngay lập tức.

Một số hệ thống nhạy cảm như cổ hút gió đặt thấp (ở cản trước) rất dễ hút nước. Ống xả bị ngập khiến khí không thoát ra ngoài được, làm động cơ "nghẹt thở". Hộp điện đặt dưới sàn xe (thường ở ghế phụ hoặc khoang cốp) cũng dễ bị ẩm, gây lỗi điện hàng loạt.

Bài học và kinh nghiệm rút ra

Tuyệt đối không chủ quan với nước ngập. Ngay cả khi nước chỉ "ngang bánh", vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Nếu không chắc chắn, hãy dừng lại quan sát hoặc chọn đường khác.

Không cố đề nổ khi xe đã chết máy trong nước. Nếu nước đã vào động cơ, việc cố khởi động chỉ khiến hỏng nặng hơn. Hãy ngắt nguồn điện, gọi cứu hộ kéo xe về garage.

Giữ tốc độ đều và thấp khi đi qua vùng nước nông. Không nên tăng ga hoặc phanh gấp để tránh tạo sóng nước mạnh. Giữ tua máy ở mức vừa phải (1.500–2.000 vòng/phút) tùy kinh nghiệm.

Mercedes C250 được xe cứu hộ đưa về xưởng. Ảnh: Trung Dũng

Sau khi qua vùng ngập, cần kiểm tra xe ngay: Dầu máy, dầu hộp số có bị đổi màu (do lẫn nước) hay không. Phanh, lốp và hệ thống gầm có bị cặn bẩn bám không. Đặc biệt kiểm tra mùi ẩm, sàn xe và hệ thống điện.

Mua bảo hiểm thủy kích. Đây là khoản nhỏ nhưng rất đáng giá, đặc biệt ở các thành phố thường xuyên mưa ngập như Hà Nội, TP HCM.

Lời kết

Một phút chủ quan có thể phải trả giá bằng hàng trăm triệu đồng và mất phương tiện di chuyển hàng tháng trời. Hy vọng chia sẻ thực tế này sẽ giúp các bác tài thận trọng hơn khi di chuyển trong mưa ngập, nhất là trong điều kiện thời tiết thất thường hiện nay.

An toàn không chỉ nằm ở tay lái, mà ở cả sự tỉnh táo và hiểu biết.

Độc giả Trung Dũng