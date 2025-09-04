Chủ quán karaoke cháy 32 người chết được đề nghị giảm án

TP HCMVKS ghi nhận ông Lê Anh Xuân, chủ karaoke An Phú bị cháy 32 người chết, và 3 cựu cảnh sát đã tích cực khắc phục hậu quả vụ án nên đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 4/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Anh Xuân về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình) cũng xin giảm nhẹ hình phạt 5-7 năm tù về cùng tội danh.

Tại tòa hôm nay, Xuân, Hùng, Sơn và Luân đều thừa nhận sai phạm, song cho rằng mức án tòa sơ thẩm áp dụng là quá nặng, xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần.

Riêng Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương cũ) giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Bị cáo cho rằng không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán.

Dù không kháng cáo về bản án 4 năm tù, song ông Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) cũng được triệu tập đến tòa.

Bị cáo Lê Anh Xuân trong lần ra tòa sơ thẩm. Ảnh: Phước Tuấn

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS ghi nhận bị cáo Xuân, Hùng, Sơn và Luân có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại (trong đó Sơn khắc phục thêm hơn một tỷ đồng, Luân 365 triệu đồng...), được bị hại xin giảm án, nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

VKS cũng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Võ vì cho rằng mức án cấp sơ thẩm áp dụng có phần nặng.

Riêng đối với Hồng, VKS đánh giá dù quá trình điều tra, xét xử bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc xác định bị cáo phạm tội là có căn cứ. Dù Hồng kháng cáo kêu oan nhưng vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại là thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả nên VKS cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tại tòa, một số gia đình bị hại yêu cầu tăng số tiền bồi thường, song đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản. Hơn nữa, đến nay gia đình các bị hại đã nhận được nhiều tiền hơn con số ban đầu do các bị cáo chủ động khắc phục thêm, nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Sau nhiều giờ xét xử, tòa quyết định nghị án kéo dài, sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 8/9.

Bị cáo Phạm Thị Hồng trình bày tại tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2014. Ảnh: Phước Tuấn

Bản án sơ thẩm xác định, Xuân là chủ quán nhưng không kiểm tra định kỳ, không phát hiện hệ thống PCCC tự động không hoạt động; cơ sở không có lực lượng PCCC tại chỗ... Các bị cáo Sơn, Hùng, Võ là cán bộ quản lý phụ trách xét duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, nhưng đã chủ quan không làm hết nhiệm vụ, để quán hoạt động khi không đủ điều kiện dẫn đến vụ cháy tối 6/9/2022, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hỏa hoạn bắt nguồn từ dây dẫn điện lắp đặt ở trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này trong karaoke có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát khống chế được hỏa hoạn, song 32 người đã chết. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.

Hải Duyên