Chủ quán karaoke 32 người chết xin giảm án

TP HCMÔng Lê Anh Xuân, chủ karaoke An Phú bị cháy khiến 32 người chết, và 2 cựu cán bộ công an cho rằng mức án 5-8 năm tù là quá nặng, xin tòa giảm nhẹ.

Chiều 13/6, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Anh Xuân, chủ karaoke An Phú, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình) cũng xin giảm nhẹ hình phạt 5-7 năm tù về cùng tội danh.

Riêng Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương) kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa này, bị cáo có 4 luật sư bào chữa, song một số người vắng mặt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Quốc Hùng cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX đồng ý với quan điểm của VKS - hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Từ nhiều tỉnh thành đến tham gia phiên tòa, đại diện của 8 gia đình nạn nhân chết trong vụ hỏa hoạn có kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường.

Bị cáo Phạm Thị Hồng dù đang kêu oan, song khi tòa tuyên bố hoãn phiên xử, bà này cùng luật sư đã đề nghị được hỗ trợ mội gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại tòa sơ thẩm tháng 10/2024. Ảnh: Phước Tuấn

Bản án sơ thẩm xác định, Xuân là chủ quán nhưng không kiểm tra định kỳ, không phát hiện hệ thống PCCC tự động không hoạt động; cơ sở không có lực lượng PCCC tại chỗ... Các bị cáo Sơn, Hùng, Võ là cán bộ quản lý phụ trách xét duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, nhưng đã chủ quan không làm hết nhiệm vụ, để quán hoạt động khi không đủ điều kiện dẫn đến vụ cháy tối 6/9/2022, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hỏa hoạn bắt nguồn từ dây dẫn điện lắp đặt ở trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này trong karaoke có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát khống chế được hỏa hoạn, song 32 người đã chết. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.

Quá trình xử sơ thẩm cả 5 bị cáo Xuân, Hùng, Sơn, Luân và Võ đều thừa nhận sai phạm, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng Hồng cho rằng mình bị oan.

Hồng khẳng định không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán.