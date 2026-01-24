Chủ quán hủ tiếu ngày doanh thu 9 triệu nhưng 5 năm không dám nghỉ Tết

Nếu nghỉ lễ, Tết rồi sau đó mở lại, có khi phải mất cả tháng mới kéo khách quay về như cũ.

Em họ của tôi là chủ một quán hủ tiếu nằm cạnh một khu dân cư. Quán mở từ sáng đến tối, mỗi ngày bán trung bình khoảng 200 suất, mỗi tô bình quân 45.000 nghìn đồng. Nhưng suốt 5 năm qua chưa hề biết nghỉ lễ, Tết là gì vì sợ nghỉ là mất khách.

Đặc điểm chung của buôn bán tự do là vậy. Khi tôi hỏi tại sao không thuê người làm cho hai vợ chồng đỡ nhọc, có thời gian nghỉ ngơi, thì đứa em bảo: Giao hết quán cho người làm thì không yên tâm, hơn nữa cũng hạn chế thuê mướn vì buôn bán chủ yếu vẫn dựa vào lấy công làm lời.

Tôi nghĩ đây là mặt còn lại của người buôn bán nhỏ lẻ, ngoài việc buôn bán ế ẩm. Đó là không phải cứ bán được hàng, ổn định là đã yên tâm.

Tôi viết bài này để cung cấp thêm một góc nhìn cho các bạn "hở ra là đòi nghỉ làm, kinh doanh buôn bán". Buôn bán tự do không giống đi làm công ty. Không có khái niệm nghỉ phép hưởng lương.

Thêm vào đó mỗi dịp Tết, câu chuyện tăng giá lại trở thành đề tài gây tranh cãi. Nhưng với người bán, tăng giá không hẳn để "ăn thêm" như nhiều người nghỉ, mà để bù chi phí. Ngày Tết, thịt tăng, rau tăng, than tăng, người làm công xin nghỉ hoặc đòi lương cao hơn. Nếu không tăng giá, có khi càng bán càng mệt mà lời có khi cũng như ngày thường.

Thế nhưng tăng giá thì sợ mất khách. Không tăng thì không đủ bù chi phí. Chủ quán nhỏ thường bị kẹt giữa hai lựa chọn đều khó. Tôi nghĩ đây là điều mà những ai đang có ý định nghỉ việc ra buôn bán tự do cần cân nhắc kỹ.

Buôn bán, kinh doanh mới nghe qua có vẻ tự do thời gian, không sợ phải check-in đúng giờ, nếu không bị trừ lương, mà lúc đó áp lực sẽ tự đánh thức bản thân tự dậy đúng giờ. Người buôn bán nếu bất đắc dĩ thì họ mới nghỉ dài ngày, vì nghỉ là chấp nhận mất tiền, mất khách, thậm chí mất đà kinh doanh.

Phạm Phúc