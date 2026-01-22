Chủ quản công viên Đầm Sen lỗ nặng nhất 4 năm

Doanh thu giảm, giá vốn cao khiến Phú Thọ Tourist - chủ quản công viên Đầm Sen - lỗ hơn 55 tỷ đồng năm 2025, nặng nhất 4 năm qua.

Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) cho thấy doanh thu cả năm 2025 đạt gần 171,6 tỷ đồng, giảm gần 12% so với năm trước đó. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất kể từ năm 2022.

Giá vốn tăng chậm hơn nhưng vẫn vượt doanh thu, kỳ này ghi nhận gần 246,7 tỷ đồng. Theo đó, công ty lỗ gộp hơn 75,1 tỷ đồng.

Trong đó, Phú Thọ Tourist cho biết họ tốn gần 94 tỷ đồng tiền thuê đất hàng năm cùng gần 43 tỷ đồng tiền bị truy thu cho giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, công ty được giảm 30% ở một số mặt bằng giúp tiết kiệm được hơn 55 tỷ đồng. Tổng cộng, họ tốn khoảng 81,5 tỷ đồng tiền thuê đất, chiếm một phần ba tổng giá vốn.

Khách hàng đang trải nghiệm một khu trò chơi mới của Đầm Sen triển khai từ cuối năm 2025. Ảnh: DSP

Công ty ghi nhận hơn 38 tỷ đồng doanh thu tài chính, sụt khoảng 19,5% so với năm 2024. Khoản này bao gồm cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi tiền gửi. Tính đến cuối năm 2025, họ có hơn 271 tỷ đồng gửi ngân hàng. Trong khi đó, cổ tức được chia khả năng cao có sự đóng góp lớn từ công ty liên kết Công viên nước Đầm Sen (DSN) khi doanh nghiệp này nhiều năm qua đều lãi hàng chục đến hàng trăm tỷ.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí thường xuyên đều được tiết giảm. Công ty chọn cách vẫn giữ chi phí nhân công nhưng cắt giảm mạnh ở quảng cáo.

Tuy có khoản doanh thu tài chính bù đắp và tối ưu chi phí, Phú Thọ Tourist vẫn lỗ hơn 55,4 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là mức cao nhất trong 4 năm qua. Với việc lợi nhuận âm hai năm liên tiếp, lỗ lũy kế của DSP tính đến cuối năm 2025 vượt 387 tỷ đồng.

Năm 2025, ban lãnh đạo đề ra mục tiêu có được hơn 227,2 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 17%. Về lợi nhuận, sau khoản lỗ gần 21 tỷ đồng ở năm 2024, DSP kỳ vọng năm 2025 sẽ lấy lại lợi nhuận dương hơn 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả thực tế cho thấy doanh nghiệp này không thể hoàn thành chỉ tiêu nào đặt ra.

Phú Thọ Tourist quản lý và điều hành bốn đơn vị kinh doanh gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (còn gọi là Đầm Sen Khô), cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen và Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Công ty còn tham gia liên kết tại Đầm Sen Nước và đầu tư tài chính vào hai khách sạn gồm Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).

Là một trong những công viên chủ đề có tuổi đời lâu nhất tại TP HCM cùng vị trí gần trung tâm, Đầm Sen những năm qua lại trở thành "gánh nặng" cho Phú Thọ Tourist. Tính riêng năm 2024, công viên này đã gây ra khoản lỗ trước thuế hơn 37,6 tỷ đồng. Đội ngũ quản lý cho rằng tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập người dân làm hạn chế chi tiêu. Thêm vào đó, nhiều khu vui chơi mới đã chia bớt thị phần của Đầm Sen, ảnh hưởng đến doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Trong phiên họp thường niên hồi cuối tháng 4/2025, ban lãnh đạo cho biết công tác quy hoạch 1/500 chưa thực hiện xong do một số vướng mắc về mật độ xây dựng. Điều này gây trở lại lớn cho công ty trong việc xây dựng, cải tạo các công trình trong Đầm Sen, chưa triển khai được các hạng mục đầu tư lớn mang lại diện mạo mới để thu hút khách hàng.

Tất Đạt