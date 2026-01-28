Chủ quán cà phê đường tàu bị phạt vì để khách ngồi sát đường ray

Hà NộiChủ quán cà phê ở phố đường tàu Khâm Thiên bị xử phạt vì để khách ngồi sát đường ray, quay phim khi tàu chạy qua.

Sáng 28/1, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đã phạt 2,5 triệu đồng với bà Phương Anh, chủ quán cà phê ở phố đường tàu Khâm Thiên, về hành vi để vật liệu, hàng hóa trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

Trước đó, vào tối 26/1, một video lan truyền trên các nhóm cộng đồng, ghi lại cảnh một khách nữ của quán cà phê, ngồi sát mép đường ray, cách khoảng 50 cm, chờ tàu chạy qua để quay phim.

Hình ảnh trong video cho thấy không xảy ra va chạm nhưng hành động của nữ du khách khiến nhiều người bức xúc vì mức độ nguy hiểm. Anh Hoàng Anh, từng tới cả hai phố đường tàu Khâm Thiên và Phùng Hưng cho biết đoạn tàu chạy qua Khâm Thiên "đáng sợ" hơn vì lực hút rất mạnh, đứng nép sát tường vẫn cảm thấy không an toàn.

Xác minh vụ khách ngồi sát đường ray khi tàu qua ở Khâm Thiên Video khách nữ ngồi sát đường ray khi tàu chạy qua. Video: Kimoanhhh

"Chỉ vì mấy giây quay TikTok mà liều lĩnh như vậy, tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì", Minh Toàn nói. Bà Phương Anh, chủ quán cà phê cho biết sự việc đã xảy ra năm ngoái nhưng đến nay khách mới đăng video.

Trước đó, một số sự cố từng xảy ra ở hai đoạn phố đường tàu Khâm Thiên và Phùng Hưng, như tàu đâm văng bàn ghế hồi tháng 10/205 do khách kê bàn ngồi sát đường ray, vươn tay ra chụp ảnh, ghi hình.

Từ năm 2018, các quán cà phê mọc ven đường tàu đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng nằm trên đoạn đường sắt giữa hai ga Hà Nội và Long Biên, luôn thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Mặc dù có lệnh cấm và các rào chắn cố định tại đầu phố Trần Phú, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt khách tìm cách vào bên trong để tận mắt chứng kiến con tàu đi sát vách nhà. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nhiều lần đề nghị UBND Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại đây.

Tháng 1/2026, UBND Hà Nội đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, trong đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.