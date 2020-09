Chủ quán ăn sáng giao dịch một ngày 4 tỷ đồng lô đề

Nghệ AnPhan Thị Trang, 31 tuổi bán hàng ăn tại nhà riêng, nhằm tạo vỏ bọc che đậy hành vi ghi lô đề.

Trang, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh là lao động tự do, hàng ngày bán bánh mướt, song sử dụng ôtô đắt tiền, nhà khang trang, thường đi du lịch khiến công an nghi ngờ.

Từ tháng 6, nhiều trinh sát phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cải trang để theo dõi bà chủ quán ăn sáng này. Họ xác định, thu nhập chính của Trang từ việc cầm đầu mạng lưới ghi lô đề căn cứ kết quả xổ sổ miền Bắc hàng ngày. Dưới Trang là hệ thống đại lý tham gia để hưởng hoa hồng.

Đường dây hoạt động theo quy luật, các đại lý chuyển bảng lô vào tin nhắn cho Trang vào cuối chiều. Sáng sớm hàng ngày, mỗi đại lý cử một người trực tiếp tới nhà của Trang để nhận tiền trúng lô đề đưa về cho chủ.

Theo cảnh sát, từ manh mối những người vận chuyển tiền từ Trang về các đại lý này nên trinh sát đã bám theo. Kết quả xác định có 9 đại lý cấp dưới chủ yếu tại thành phố Vinh. Hàng ngày, mỗi trinh sát có nhiệm vụ theo dõi quy luật hoạt động của một đại lý.

"Có lúc chúng tôi đóng giả là khách tới quán của Trang để ăn bánh, người đi mua ve chai. Hay như đại lý khác thì mình phải đóng giả là người dân chạy thể dục, cùng nhiều cách khác để tiếp cận", trinh sát tham gia chuyên án kể.

Gần 2 tháng thu thập chứng cứ, 6h sáng ngày 27/8, hàng chục cảnh sát chia thành 10 tổ đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của 10 đại lý. Tang vật tại nhà trang gồm 530 triệu đồng tiền mặt, điện thoại chứa nhiều tin nhắn giao dich giữa Trang và cấp dưới. Các nghi can đều thừa nhận hành vi, giao nộp vật chứng, không chống đối.

Bị can Trang (áo màu nâu, thứ 4, từ phải sang). Ảnh: Công an.

Theo cảnh sát, chọn thời điểm phá án lúc sáng sớm bởi lúc đó nhà riêng của các đại lý đều mở cửa đi tập thể dục, chuẩn bị đưa con đi học sẽ thuận tiện tiếp cận. Bước đầu làm rõ, trong tháng 8, Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Ngày cao điểm, Trang giao dịch trên 5 tỷ đồng.

Ngày 13/9, phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can Phan Thị Trang cùng 9 người khác về tội Đánh bạc.

Đây là đường dây ghi lô đề lớn nhất Nghệ An từ trước tới nay.

Nguyễn Hải