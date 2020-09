Đường dây lô đề lớn nhất Nghệ An bị phát hiện

Phan Thị Trang, 31 tuổi, cùng 10 người tổ chức đường dây ghi lô đề, giao dịch 126 tỷ đồng trong tháng 8.

Sáng 5/9, 10 người trong số này bị tạm giữ hình sự về tội Đánh bạc. Cùng hành vi, một người bị xem xét xử phạt hành chính.

Trang bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới ghi lô đề thông qua kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày. Dưới Trang là hệ thống đại lý tham gia để hưởng hoa hồng.

Hàng ngày, các đại lý cấp dưới chuyển bảng đề cho Trang thông qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội. Tiền sẽ thanh toán qua tài khoản ATM. Chỉ trong tháng 8, đường dây này giao dịch số tiền khoảng 126 tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đây là vụ án ghi số đề có số tiền giao dịch lớn nhất bị phát hiện tại Nghệ An. Nhà chức trách đang mở rộng, truy bắt những người liên quan.

Nguyễn Hải