Chủ mưu 'lùa gà' mua dự án ảo ở Đồng Nai bị bắt

Huỳnh Hữu Tường bị cáo buộc chủ mưu lập Công ty Lộc Phúc, thuê người làm cò mồi mua đất, thao túng tâm lý khách hàng để dụ mua dự án "ma", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 9/9, Tường, 32 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được đưa ra sau 9 ngày gần trăm cảnh sát đột kích khu vực Công ty Lộc Phúc tổ chức bán dự án "ma" tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom; bắt quả tang Tổng giám đốc Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (được gọi là chân gỗ) tranh mua dự án.

"Tường mới chính là ông chủ thực sự của Lộc Phúc, đã chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng", lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Huỳnh Hữu Tường (áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Tường đã thừa nhận hành vi thành lập Công ty Lộc Phúc, thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, làm Tổng giám đốc. Mọi kịch bản và kế hoạch đều được Tường đưa ra và thuê nhân viên làm. Một lô đất có giá khoảng vài trăm triệu đồng nhưng công ty này đã tự vẽ dự án, rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP HCM nhưng nhân viên công ty lại chở thẳng xuống Đồng Nai cho xem đất của những dự án "ma", quảng cáo có tiềm năng giá trị cao như: gần đường cao tốc, khu công nghiệp, sân bay Long Thành...

Cụ thể, khách sẽ bị đưa lên xe 52 chỗ, che kín kính cửa, sau đó các nhân viên tổ chức trò chơi có thưởng để khách hàng phân tâm, không nóng ruột vì quãng đường đi xem nhà đất ở Sài Gòn lại xa khác thường.

Ngồi lẫn với khách hàng trên xe có nhiều người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng trong các phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt. Họ được Công ty Lộc Phúc thuê làm AC (gọi là chân gỗ), đưa tiền giả làm người mua bất động sản, tiếp cận khách hàng để lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch.

Khi đến "dự án" do Công ty Lộc Phúc tự dựng, các AC cũng diễn vai góp tiền với khách hàng, đặt cọc các lô đất để được hưởng "chiết khấu giả". Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách mua đất bằng được.

Tiếp đó, khách hàng được đưa lên một ôtô 7 chỗ, đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty Lộc Phúc để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện lô đất giá cao hơn thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị từ chối.

Các dự án do Công ty Lộc Phúc tự vẽ, quảng cáo. Ảnh: Thái Hà

Sau khi đường dây này bị phát hiện đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo bị lừa đảo hơn 70 tỷ đồng. Cơ quan điều tra ước tính có hàng trăm khách hàng đã sập bẫy của Công ty Lộc Phúc, đang kêu gọi các nạn nhân đến làm việc, điều tra vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho họ.

Chuyên án triệt phá tổ chức lừa đảo trên nằm trong cao điểm trấn áp tội phạm của Công an Đồng Nai dịp cuối năm. Vừa qua, Bộ Công an cũng điều động 200 cảnh sát cơ động phối hợp Công an Đồng Nai tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm ở các khu vực trọng điểm, phức tạp.

Phước Tuấn