Cảnh sát đột kích bắt hơn 120 người dàn cảnh bán dự án 'ma'

Đồng NaiẬp vào khu vực Công ty Lộc Phúc tổ chức bán dự án không có thật, cảnh sát phát hiện 122 nhân viên đang dàn cảnh cùng "chân gỗ", dụ hàng chục người mua đất.

Ngày 4/9, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc có trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM), cùng cả trăm nhân viên.

Động thái này được đưa ra sau 4 ngày hàng trăm cảnh sát đột kích khu vực Công ty Lộc Phúc tổ chức bán dự án "ma" tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Cảnh sát bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đưa khách hàng về "dự án ma". Ảnh: Thái Hà

Trước đó, Công an Đồng Nai được nhiều người dân phản ánh Công ty Lộc Phúc chuyên đưa khách đi xem đất và bán dự án không có thật. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lập Ban chuyên án.

Chiều 31/8, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn thì trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (được gọi là chân gỗ) tranh mua dự án. 43 khách hàng khác (nạn nhân) cũng được mời về trụ sở.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại TP HCM; thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật; 3.500 USD; hơn 24 cây vàng; 7 ôtô... để phục vụ công tác điều tra.

Các nhân viên công ty khai, khoảng tháng 6/2022, để đưa khách hàng "vào tròng", doanh nghiệp đã tuyển gần 100 sinh viên làm thêm, thực tập, làm nhân viên cấp dưới, sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán.

Công ty Lộc Phúc dụ khách hàng mua dự án không có thật. Ảnh: Thái Hà

Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã liên hệ, nhân viên Công ty Lộc Phúc hẹn gặp tại một địa điểm nhưng sau đó đưa lên xe 52 chỗ chở thẳng về Đồng Nai. Trên xe đã được bố trí sẵn những "diễn viên quần chúng" là người thất nghiệp, lớn tuổi được công ty thuê giả làm "cò mồi" mua sản phẩm của dự án, lôi kéo khách mua đất, đặt cọc.

Khi khách hàng được đưa đến "sàn giao dịch", hàng chục nhân viên sẽ vây quanh giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi khách hàng đã đặt cọc, người của công ty đưa đi công chứng ở một vị trí "hẻo lánh". Về sau, nếu khách hàng có khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với họ sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.

Nhiều người liên quan được đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Thái Hà

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án, cho biết bước đầu xác định hàng tháng công ty do Nguyễn Văn An làm CEO thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài hành vi lừa đảo, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác, đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Đồng Nai đang làm việc với nạn nhân của Công ty Lộc Phúc, ghi nhận thiệt hại để xử lý.

Phước Tuấn