Chủ mỏ khai thác đá trắng bị khởi tố

Nghệ AnÔng Trần Văn Bảy, 51 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc tổ chức khai thác trái phép hơn 1.000 m3 đá trắng các loại.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam ông Bảy, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo điều 227 Bộ luật hình sự.

Bị can Bảy sau khi bị bắt. Ảnh: Văn Trọng

Ông Bảy bị cáo buộc đã tổ chức khai thác trái phép lượng lớn đá trắng cùng các loại đá hộc, trong nhiều tháng. Tang vật ước tính chục tỷ đồng.

Ngoài ông Bảy, cơ quan điều tra đang làm rõ vi phạm của một số người liên quan.

Trước đó, ngày 13/7, gần 100 cảnh sát cơ động và kinh tế ập vào khu vực khai thác đá trắng của ông Lộc ở xóm Kèn, xã Châu Lộc. Tại đây, hàng chục công nhân cùng với máy móc đang rầm rộ khác thác đá trái phép.

Đá trắng tại hiện trường. Ảnh: Văn Trọng

Tang vật thu tại hiện trường khoảng 800 m3 đá trắng các loại; nhiều máy xúc, máy cắt đá, máy làm hơi, máy khoan. Kiểm tra kho chứa hàng, cảnh sát thu thêm 100 m3 đá trắng.

Nguyễn Hải