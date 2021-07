Gần 100 cảnh sát bao vây mỏ khai thác đá trắng

Nghệ AnCảnh sát thu hàng trăm mét khối đá trắng cùng nhiều máy móc khi ập vào khu mỏ khai thác khoáng sản rộng hàng nghìn mét vuông ở huyện Quỳ Hợp.

Vụ bắt giữ được Công an tỉnh Nghệ An thực hiện ngày 13/7. Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phạm Thế Tùng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, gần 100 cảnh sát cơ động, kinh tế được huy động tham gia.

Cảnh sát ập vào mỏ khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Văn Trọng

Lúc cảnh sát ập vào, hàng chục công nhân đang khoăn cắt các tảng đá trắng tại núi Phá Chủng, xóm Kèn thuộc xã Châu Lộc. Nhà chức trách thu khoảng 800 m3 đá trắng các loại, 5 máy xúc, 4 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan cùng nhiều vật dụng. Kiểm tra khoa chứa hàng, cảnh sát thu thêm 100 m3 đá trắng.

Chủ mỏ là Trần Văn Bảy, 51 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp đã bị tạm giữ hình sự để điều tra nghi vấn khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài lượng đá trắng, nhà chức trách đang kiểm đếm nhiều mét khối đá hộc các loại.

Nhà chức trách bước đầu xác định vụ khai thác trái phép này diễn ra từ đầu năm nay. Trên thị trường, một khối đá trắng giá trị khoảng 15 triệu đồng. Ước tính tổng giá trị giá khối lượng đá đã thu giữ hàng chục tỷ đồng.

Một góc khu mỏ khai thác đá trái phép. Ảnh: Văn Trọng.

Sáng 15/7, đại tá Tùng cho hay, ngoài chủ mỏ bị tạm giữ, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ hành vi những người liên quan, đồng thời xác định số đá mà chủ mỏ đã tiêu thụ trong thời gian qua. Đây là vụ khai thác khoáng sản trái phép, quy mô lớn ở Nghệ An.

Nguyễn Hải