Chủ hãng rượu Vodka Hà Nội một năm lỗ 23 tỷ đồng

Cả năm ngoái Halico lỗ sau thuế 23 tỷ đồng, kéo dài mạch lỗ năm thứ 5 liên tiếp và nâng lỗ chưa phân phối lên gần 470 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2021 của Công ty cổ phần Rượu và nước giải khát Hà Nội (Halico) ghi nhận doanh thu hơn 35 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu thụ rượu vào mùa đông ở miền Bắc tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khi trừ giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, công ty lỗ sau thuế 6 tỷ đồng. Đây là quý thứ 19 liên tiếp công ty không có lãi, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì hoạt động kinh doanh đang có dấu hiệu cải thiện dần.

Cả năm, Halico thu 102 tỷ đồng, biến động không nhiều so với năm trước. Công ty báo lỗ hơn 23 tỷ đồng, trong khi con số này năm trước xấp xỉ 31 tỷ đồng. Lỗ đậm nhưng công ty vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh bởi hồi đầu năm, ban lãnh đạo dự kiến lỗ trước thuế phải hơn 30 tỷ đồng.

Tính đến nay, Halico đã lỗ tổng cộng 468 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của công ty liên tục giảm qua từng kỳ báo cáo, hiện chỉ còn 345 tỷ đồng.

Halico tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội do người Pháp xây dựng từ 1898. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội, Ba Kích Sealion.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh những năm gần đây, ban lãnh đạo Halico thường nhắc đến khó khăn do thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu, Luật Phòng chống tác hại của bia rượu và dịch bệnh. Nhu cầu sản xuất ở mức thấp so với năng lực sản xuất dẫn tới công ty không giảm được giá thành,phải giảm công suất hoạt động xuống mức thấp. Năm ngoái, công ty lên kế hoạch tiêu thụ 2,76 triệu lít thành phẩm để thu khoảng 115 tỷ đồng.

Phương Đông