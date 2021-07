Hãng rượu Vodka Hà Nội nửa năm lỗ 13 tỷ đồng

Công ty Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, HNR) nối dài mạch lỗ 13 quý liên tiếp sau sáu tháng đầu năm kinh doanh bết bát.

Báo cáo tài chính quý II của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu rượu Vodka Hà Nội và Nếp Mới ghi nhận doanh thu hơn 17 tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 12 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí, gấp đôi khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế nửa năm, doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hơn 24 tỷ đồng là hai khoản mục ăn mòn phần lớn lợi nhuận gộp, dẫn đến lỗ sau thuế giai đoạn này hơn 13 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Halico cho biết, yếu tố về thời tiết ảnh hưởng đến thói quen sử dụng bia rượu ở miền Bắc – thị trường chủ lực của công ty. Theo đó, sản lượng tiêu thụ vào mùa đông và mùa xuân cao hơn mùa hè và mùa thu do trời lạnh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ âm 458 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ 200 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của công ty còn 382 tỷ đồng, giảm khoảng 13 tỷ đồng so với đầu năm.

Halico đặt mục tiêu năm nay có doanh thu thuần 114,6 tỷ đồng và lỗ trước thuế 30 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ dự kiến 2,76 triệu lít.

Lý giải về kế hoạch thua lỗ triền miên, ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng rượu ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, hình ảnh, bao bì. Công ty cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu khác và tình trạng trốn thuế, hàng nhái của các cơ sở tư nhân.

Ngoài ra, nhu cầu sản xuất ở mức thấp so với năng lực của nhà máy nên không giảm được giá thành sản xuất cũng là nguyên nhân chủ quan khiến kết quả kinh doanh bết bát. Công ty cũng chưa khai thác được thế mạnh trong việc hợp tác với Diageo - cổ đông lớn, gián tiếp nắm 45,57% vốn - trong việc gia công sản phẩm và sử dụng chung kênh phân phối tại Việt Nam.

Halico tiền thân là Nhà máy Rượu Hà Nội do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng từ năm 1898, đặt tại 94 Lò Đúc. Công ty cổ phần hoá năm 2006 thì 5 năm sau có đối tác chiến lược là Diageo Singapore Private Ltd, trong đó Steecar Investment Holding Pte Ltd đại diện vốn và hỗ trợ về tiếp thị, bán hàng, sản xuất. Cổ đông lớn còn lại là Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) nắm 54,29%.

Phương Đông